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Российская газета

РВСН оснащают современными противодиверсионными машинами

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Источник изображения: Коротаев Артем / ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что до конца нынешнего года Ракетные войска стратегического назначения получат еще пять противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М". Эта современная техника предназначена для ведения разведки и борьбы с вражескими диверсантами на подступах к позиционным районам РВСН и на маршрутах боевого патрулирования мобильных ядерных комплексов.

Такие ударные системы всегда были и останутся для противника целью номер один. Идеальным считается, когда стратегические комплексы удается вывести из строя или уничтожить еще до начала боевых действий. Для этого в любой крупной армии мира готовят специальные диверсионные подразделения. А задача ракетчиков - вовремя их обнаружить и нейтрализовать. Противодействие диверсантам и террористам постоянно отрабатывают и в наших РВСН. Причем значительное место в подобных операциях отводится мобильным системам охраны и обороны.

В штабе стратегических войск корреспонденту "РГ" рассказали, что для защиты ядерных "Тополей" и "Ярсов", которые неделями несут боевое дежурство, в том числе на маршрутах патрулирования, несколько лет назад сконструировали мобильный робототехнический комплекс. С его помощью в пути можно вести разведку, находить и уничтожать стационарные и подвижные цели, обеспечивать огневую поддержку подразделений и охранять важные объекты. Оснащенная оптико-электронными и радиолокационными средствами разведки, эта уникальная техника способна наводить оружие, сопровождать и поражать диверсантов в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Кроме того, в дивизии с ракетными комплексами "Ярс" сейчас массово поступает не имеющая аналогов боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М". Только за последние пять лет дивизии РВСН пополнились более чем 30 такими машинами. "Тайфун" создали на базе бронетранспортера БТР-82. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. По утверждению конструкторов, эта умная техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - до 3 километров.

Наряду с "Тайфуном" в войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности, он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Еще стратегические ракетчики активно используют специальные разведывательные машины РХМ-4, созданные на базе бронетранспортера БТР-80. Это - далеко не единственная современная техника, призванная обеспечить высокую живучесть ракетных частей. Среди других разработанных для "стратегов" новинок следует упомянуть машину дистанционного разминирования "Листва".

Она работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов теперь не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, ведь умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

Машину дистанционного разминирования создавали специально для РВСН. Сейчас она применяется для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
Листва
РС-12М2
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