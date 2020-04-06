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Интерфакс-АВН

ОСК не прогнозирует переноса сдачи кораблей и подлодок из-за коронавируса

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Алексей РахмановФото с сайта ОСК

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН -Ситуация с распространением коронавирса не должна сказаться на выполнении обязательств по сдаче новых кораблей и подлодок, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Пока не прогнозируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Усеченные коллективы сдаточных команд продолжают работу. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Сейчас будем вносить коррективы в график работ и обеспечивать безопасность сотрудников для выполнения гособоронзаказа", - сказал Рахманов.

3 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот получит в 2020 году четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 г. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Калибр КР
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