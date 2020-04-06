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Проверка боеготовности войск ПВО Объединенного командования воздушно-космической обороны Венесуэлы

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Проверка боеготовности войск ПВО Объединенного командования воздушно-космической обороны Венесуэлы

Зенитные ракетные системы 9К81МЭ С-300ВМ "Антей-2500" войск ПВО Объединенного командования воздушно-космической обороны Венесуэлы

В конце марта 2020 года в подразделениях войск ПВО Объединенного командования воздушно-космической обороны Венесуэлы прошла проверка боеготовности.

В период с 2008 года по июнь 2014 года вооруженные силы Венесуэлы получили из России до 300 буксируемых 23-мм зенитных артиллерийских установок ЗУ-23/30М1-4, несколько сотен ПЗРК "Игла-С", не менее 11 батарей ЗРК С-125 "Печора-2M", 12 самоходных установок [три дивизиона] ЗРК "Бук-M2Э", три батареи [один дивизион] ЗРС С-300ВМ "Антей-2500". Они существенно повысили боевые возможности войск ПВО Венесуэлы, которые ранее имели на вооружении только 40-мм зенитные установки L/70, ПЗРК RBS-70 компании "Сааб" и ПЗРК "Мистраль" компании MBDA.

Также, в 2019 году в Венесуэлу были поставлены новые РЛС производства китайской экспортно-импортной корпорации CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation).

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
Продукция
RBS-70
Бук-М2
Игла ЗРК
Мистраль (Mistral)
С-125
С-300
С-300В
Компании
Leonardo
MBDA
SAAB
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
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