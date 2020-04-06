Войти
Военно-промышленный курьер

Во льдах заработал армейский интернет

170
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Арктике завершилось формирование сети беспроводного «военного интернета». В первую очередь он связал между собой, а также с Большой землей автономные базы типа «Арктический трилистник», расположенные на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана.

При этом передача информации и ее объемы теперь не зависят от географической широты или погодных условий. Эксперты отмечают, что введение новой системы связи поможет наладить боевое управление отдаленными воинскими частями.

Сеть позволяет обмениваться данными с высокой скоростью на расстоянии в сотни и тысячи километров, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Передача информации в Арктике осуществляется с помощью спутниковой и радиорелейной связи. Теперь каждый из этих каналов способен поддерживать качественную коммуникацию, в том числе и видеотрансляцию. «Военный интернет» физически отделен от «мировой паутины», чтобы не допустить несанкционированного проникновения извне. В армии его называют ЗСПД — закрытый сегмент передачи данных.

Сегодня российские войска управляются с помощью автоматизированных систем управления (АСУ), которые нуждаются в устойчивых и защищенных каналах связи, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сейчас в Арктике создается единая система освещения надводной, подводной и воздушной обстановки, — рассказал эксперт. 

Все «Трилистники» находятся на важном северном стратегическом направлении и, так как они обладают радиотехническими и войсковыми разведывательными возможностями, информация от них должна передаваться в вышестоящие структуры в режиме реального времени. Новая сеть и АСУ позволят связать базы и другие объекты с Национальным центром управления обороной.

В мирное время с помощью АСУ отдаленным гарнизонам будет легче вести хозяйственные дела. В частности, есть программы, которые учитывают складские запасы и даже помогают делать заказы всего необходимого с центральных складов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ИТ
Похожие новости
25.02.2016
Глаза и уши самолетов будущего
01.04.2015
Срок - к утру: как создавались легендарные "МиГи" и как они создаются сейчас
26.03.2015
Министерство науки Южной Кореи подтвердило запуск спутника KOMPSAT-3A
26.06.2014
Замещай, но проверяй
18.06.2012
Игорь Коротченко: Бомбардировщик пятого поколения у нас получится не менее удачный, чем истребитель ПАК ФА
12.05.2010
Практика безопасности на салоне "ISSE-2010"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров