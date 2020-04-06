Во льдах заработал армейский интернет

В Арктике завершилось формирование сети беспроводного «военного интернета». В первую очередь он связал между собой, а также с Большой землей автономные базы типа «Арктический трилистник», расположенные на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана.

При этом передача информации и ее объемы теперь не зависят от географической широты или погодных условий. Эксперты отмечают, что введение новой системы связи поможет наладить боевое управление отдаленными воинскими частями.

Сеть позволяет обмениваться данными с высокой скоростью на расстоянии в сотни и тысячи километров, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Передача информации в Арктике осуществляется с помощью спутниковой и радиорелейной связи. Теперь каждый из этих каналов способен поддерживать качественную коммуникацию, в том числе и видеотрансляцию. «Военный интернет» физически отделен от «мировой паутины», чтобы не допустить несанкционированного проникновения извне. В армии его называют ЗСПД — закрытый сегмент передачи данных.

Сегодня российские войска управляются с помощью автоматизированных систем управления (АСУ), которые нуждаются в устойчивых и защищенных каналах связи, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Сейчас в Арктике создается единая система освещения надводной, подводной и воздушной обстановки, — рассказал эксперт.

Все «Трилистники» находятся на важном северном стратегическом направлении и, так как они обладают радиотехническими и войсковыми разведывательными возможностями, информация от них должна передаваться в вышестоящие структуры в режиме реального времени. Новая сеть и АСУ позволят связать базы и другие объекты с Национальным центром управления обороной.

В мирное время с помощью АСУ отдаленным гарнизонам будет легче вести хозяйственные дела. В частности, есть программы, которые учитывают складские запасы и даже помогают делать заказы всего необходимого с центральных складов.