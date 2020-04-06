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Военно-промышленный курьер

Теперь с количеством патронов в магазине не ошибешься

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках ОКР «Удав» магазин стрелкового оружия признан изобретением.

Об этом свидетельствует соответствующий патент (сайт Федерального института промышленной собственности (https://www1.fips.ru/registers-web/, номер патента 2712470). Изобретение представляет собой простой, надежный указатель количества патронов, который может быть легко встроен в любой коробчатый магазин.

Известно устройство в виде «окон» для визуального определения полностью заряженного магазина. Но устройство не позволяет определить наличие боеприпасов в темноте или при нахождении магазина в подсумке. Выпускается также магазин, оснащенный подпружиненным штырем. При полностью снаряженном патронами магазине подаватель упирается в штырь, и тот начинает выступать из крышки магазина, что позволяет отличить полностью заряженный магазин. Главный недостаток такой конструкции – сложность, что снижает ее надежность.

В изобретении ЦНИИТОЧМАШ указатель патронов выполнен в виде упругого элемента Z-образной формы, который в верхней части снабжен опорной площадкой для удержания пружиной магазина внутри подавателя. Нижняя часть элемента имеет V-образную форму. Дно магазина закрывается крышкой, имеющей отверстие с фаской. При полностью снаряженном магазине конец указателя патронов выходит за пределы крышки, позволяя как визуально, так и тактильно определить полностью заряженный магазин, пишет ИА Оружие России.

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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