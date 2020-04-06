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СНВ-3: сокращение ядерного потенциала разными темпами

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Источник изображения: warspot.ru

За последние полгода Россия лишилась 100 ядерных боеголовок, тогда как США — только трёх. Вчера, 2 апреля, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что Государственный департамент США раскрыл последние данные по договору СНВ-3.

По данным Госдепа, с сентября 2019 года Россия сократила количество ядерных боеголовок в своём арсенале на 100 единиц, США — на три. По данным на 1 марта у России было развёрнуто 485 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжёлых бомбардировщиков (в сентябре 2019 года — 513 единиц), у США — 655 носителей (было — 668 единиц). У России на этих носителях располагалось 1326 боеголовок (в сентябре — 1426), у США — 1373 (1376). Кроме того, ВС РФ в этот период имели 754 развёрнутые и неразвёрнутые пусковые установки, США — 800.

Ядерные боеголовки в мире

Источник изображения: sipri.org

С апреля 2010 года между Россией и США действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В соответствии с ним, каждая из стран приняла обязательства сократить общее число ядерных боезарядов до 1550 единиц, из которых на боевом дежурстве могут находиться не более 800. При этом количество развёрнутых стратегических носителей (межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжёлых стратегических бомбардировщиков) требовалось сократить до 700 единиц.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Россия предлагает США продлить его действие, при этом со стороны американцев выдвигается требование подключить к переговорам Китай.

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СИПРИ
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СНВ-3
Ядерный щит
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