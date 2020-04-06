"Это спасет людей»: Трампу пришлось объяснять помощь России

Трамп назвал помощь России «любезным жестом Путина»

Россия сделала чрезвычайно любезный жест, направив в США борт с медицинским оборудованием для борьбы с распространением коронавируса, заявил президент Соединенных Штатов. Этот самолет приземлился в Нью-Йорке накануне. В тот же день СМИ сообщили, что в Национальном стратегическом резерве США почти закончились запасы средств личной защиты.

Вашингтон считает чрезвычайно любезным жестом российскую медицинскую помощь американской стороне для борьбы с распространением нового коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы тоже помогаем другим странам. Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: "Спасибо, не стоит" или "Спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: «Беру", - подчеркнул глава американской администрации.

На вопрос о том, запрашивал ли Вашингтон эту помощь или просто принял ее, Трамп ответил, что США приняли ее. Он назвал это очень хорошим предложением со стороны Путина.

«Я с ним беседовал на днях, я вам говорил [об этом]. У них было избыточное медицинское оборудование. Я приму это!" - отметил американский президент. Кроме того, он напомнил, что недавно США принимали медицинскую помощь и из Китая.

Трамп допустил, что Россия могла бы отправить в США дополнительные грузы медицинской помощи, если бы Вашингтон попросил об этом. «Он (Путин - «Газета.Ru») был весьма любезен. Это была часть беседы. Он предложил, сказал, что у них есть это (медтехника, которую можно отправить в США в качестве помощи - «Газета.Ru»)", - сказал Трамп.

По словам главы США, его не беспокоит, как воспримут решение принять помощь от России и какие это может вызвать последствия в информационном поле. "Это может спасти множество жизней. Я такое (медицинское оборудование - «Газета.Ru») приму в любой день", - заявил американский лидер.

Российский самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием на борту прибыл в США накануне. Его начали разгружать менее чем через час после посадки.

На летном поле воздушное судно встречали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты. Полянский уточнил, что гуманитарная помощь, которую доставили в Соединенные Штаты, в основном состоит из средств индивидуальной защиты.

Он объяснил ТАСС, что Россия передала те предметы, которых не хватает американским врачам.

«В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», - отметил заместитель российского постпреда.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, половину отправленного в США груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а вторую - американская сторона. Она напомнила, что РФПИ играет значительную роль в российско-американском деловом сотрудничестве и поддерживает американский бизнес в России.

«В настоящее время у России есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой. В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса.

Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», - подчеркнула Захарова.

Об отправке в США самолета с медицинским оборудованием Путин и Трамп договорились в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора.

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично. Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», - говорил ранее Трамп.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, при принятии решения о помощи США Путин исходил из того, что, "когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

Но пока США переживают критическую ситуацию. Как сообщало 1 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности страны,

в Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.

В частности, речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.

В связи с этим Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США рассматривает возможность закупки соответствующих защитных средств за границей, в том числе в Китае и Малайзии.

Кристина Сизова