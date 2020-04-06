Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"

Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщил официальный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда". Количество поставленной техники не разглашается.

"Прорыв" - глубокая модернизация танка Т-90. Машина получила принципиально новую башню с комбинированной защитой, 1130-сильный двигатель с автоматической коробкой передач, новую аппаратуру наведения и управления огнем. Установлены современная динамическая защита и противокумулятивные экраны. Ряд систем унифицированы с новейшей модификацией танка Т-72Б3М.

БМПТ "Терминатор" предназначена для подавления угроз танкам: ПТРК, противотанковых орудий и гранатометчиков, - однако может эффективно бороться с пехотой и бронетехникой. Машина на базе Т-72 вооружена спаренной 30-миллиметровой пушкой, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", парой автоматических гранатометов и пулеметом.

Обе машины производятся "Уралвагонзаводом".

Антон Валагин