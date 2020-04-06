Войти
Российская газета

Начались поставки в войска танков Т-90М "Прорыв"

240
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщил официальный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда". Количество поставленной техники не разглашается.

"Прорыв" - глубокая модернизация танка Т-90. Машина получила принципиально новую башню с комбинированной защитой, 1130-сильный двигатель с автоматической коробкой передач, новую аппаратуру наведения и управления огнем. Установлены современная динамическая защита и противокумулятивные экраны. Ряд систем унифицированы с новейшей модификацией танка Т-72Б3М.

БМПТ "Терминатор" предназначена для подавления угроз танкам: ПТРК, противотанковых орудий и гранатометчиков, - однако может эффективно бороться с пехотой и бронетехникой. Машина на базе Т-72 вооружена спаренной 30-миллиметровой пушкой, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", парой автоматических гранатометов и пулеметом.

Обе машины производятся "Уралвагонзаводом".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Атака
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Похожие новости
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
05.09.2018
"Арматам" дали ход
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
20.01.2017
Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров