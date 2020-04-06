ВВС Бангладеш получили пятый самолетов ВТА C-130J

ЦАМТО, 3 апреля. ВВС Бангладеш приняли последний из пяти закупленных из состава ВВС Великобритании самолетов ВТА C-130J "Геркулес", сообщил Jane's Defence Weekly представитель Минобороны Великобритании.

Самолет C-130J с б.н. ZH-887 в версии с "коротким" фюзеляжем (британское обозначение C-130J C5) был передан ВВС Бангладеш 3 февраля, задолго до ранее объявленной даты поставки, запланированной на конец марта.

Как сообщал ЦАМТО, о продаже ВВС Бангладеш самолетов C-130J C5 "Геркулес" из состава ВВС Великобритании в рамках межправительственного соглашения стало известно из двух сообщений о подписании контрактов на их модернизацию и обслуживание с британской Marshall Aerospace and Defense Group.

Соглашение на поставку и поддержку первой пары самолетов C-130J из состава ВВС Великобритании было подписано с Marshall Aerospace and Defense Group 10 мая 2018 года в Дакке. 20 июня 2019 года командование ВВС Бангладеш заключило с Marshall Aerospace and Defense Group контракт на обслуживание дополнительных самолетов C-130J. Всего из состава ВВС Великобритании для ВВС Бангладеш приобретены 5 самолетов. Британская компания также выполнила модификации самолетов "Геркулес", включая проектирование, разработку и выполнение переоборудования в конфигурацию для медицинской эвакуации MEDEVAC с целью обеспечения возможности участия в операциях на территории страны и за рубежом, в т.ч. в составе миссий ООН.

Выкатка первого самолета, предназначенного для ВВС Бангладеш, состоялась на предприятии Marshall Aerospace and Defence Group в Кембридже в середине июля 2019 года. Этот C-130J C5 покинул Великобританию 23 августа 2019 года.

Самолеты будут применяться для перевозки войск и техники как внутри страны, так и за ее пределами, а также медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи и поддержки миротворческих миссий ООН.

Приобретение C-130J позволит ВВС Бангладеш снять с вооружения 4 самолета C-130B, поставленных, начиная с 2001 года (приобретены из состава ВС США), и расширить парк самолетов ВТА, состоящий из трех самолетов Ан-32 и трех L-410UVP-200, произведенных в 1989 и 2015 гг., соответственно. В дополнение к транспортному авиапарку ВВС, Сухопутные войска страны в 2016 году приобрели один самолет C-295W.

Помимо пяти самолетов, проданных Великобританией ВВС Бангладеш, еще два предназначены для Бахрейна, а один – для поддержки пилотажной группы ВМС США Blue Angels. Хотя официально британская сторона не раскрывает условия продажи, ранее представитель ВМС США сообщил, что стоимость приобретенного самолета составила 29,7 млн. долл., что, по его словам, составляет около половины цены нового планера у производителя.