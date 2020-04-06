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ЦАМТО

За последние пять лет в РВСН поступило более 30 БПДМ "Тайфун-М" для охраны ракетных комплексов "Ярс"

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15Ц56М "Тайфун-М"
Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 года.
Источник изображения: Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 3 апреля. За последние пять лет соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пополнились более 30 противодиверсионными машинами БПДМ "Тайфун-М".

До конца года РВСН получат еще пять единиц данной техники, на 2020-2021 год спланирована поставка еще нескольких машин.

БПДМ "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность данной машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом. "Тайфун-М" имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ, в войска поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа "Тайфун-М" – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Тайфун
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