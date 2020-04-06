В Крыму стартовали двусторонние учения авиации и ПВО

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В Крыму начались двусторонние учения авиации и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В учении принимают участие зенитно-ракетные системы С-400, базирующиеся в Крыму, а также морская авиация Черноморского флота и авиация ВВС и ПВО Южного военного округа. Основная задача учений - отработка противовоздушной обороны полуострова.

Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 "Триумф", базирующимися на Крымском полуострове, принимают участие в двустороннем учении авиации и ПВО

- говорится в сообщении.

По легенде учений, авиация и средства ПВО, дислоцированные в Крыму, прикрывают полуостров от воздушного нападения условного противника, роль которого исполняет авиация Южного военного округа. Кроме того, в задачи авиации ЧФ входит прикрытие расчетов ЗРС С-400 от массированного ракетного удара условного противника.

В учении принимают участие многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ, в общей сложности более 20 самолетов.