Войти
Военное обозрение

В Крыму стартовали двусторонние учения авиации и ПВО

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Крыму начались двусторонние учения авиации и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В учении принимают участие зенитно-ракетные системы С-400, базирующиеся в Крыму, а также морская авиация Черноморского флота и авиация ВВС и ПВО Южного военного округа. Основная задача учений - отработка противовоздушной обороны полуострова.

Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 "Триумф", базирующимися на Крымском полуострове, принимают участие в двустороннем учении авиации и ПВО

- говорится в сообщении.

По легенде учений, авиация и средства ПВО, дислоцированные в Крыму, прикрывают полуостров от воздушного нападения условного противника, роль которого исполняет авиация Южного военного округа. Кроме того, в задачи авиации ЧФ входит прикрытие расчетов ЗРС С-400 от массированного ракетного удара условного противника.

В учении принимают участие многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ, в общей сложности более 20 самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
20.12.2017
Ни разу не промазали
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
10.04.2013
Вооружаться рачительно и с умом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров