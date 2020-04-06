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ЦАМТО

Количество призывников в ЦВО для комплектования научных рот увеличилось в три раза

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 3 апреля. Количество призывников в Центральном военном округе (ЦВО), направляемых для прохождения военной службы в научные роты Минобороны, за последние восемь лет увеличилось в три раза.

Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

"Отмечаем устойчивых рост количества молодых ребят, призванных из регионов на территории ЦВО. По сравнению с весной 2013 года (с момента образования научных рот) количество талантливых юношей – выпускников вузов возросло в три раза, с 40 до 120 человек", – заявил А.Линьков.

Он добавил, что продолжится практика комплектования призывниками спортивных рот и подразделений военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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Научная рота
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