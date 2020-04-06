ОПК Казахстана начал выпуск медицинской продукции, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Нур-Султан. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Предприятия оборонной промышленности Казахстана в условиях чрезвычайного положения по коронавирусу мобилизованы на выпуск гражданской продукции общего и медицинского назначения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики в пятницу.

"Предприятия оборонной промышленности мобилизованы (...) на ликвидацию распространения коронавирусной инфекции (...). В рамках конверсии оборонные предприятия в оперативном порядке перешли к выпуску гражданской продукции общего и медицинского назначения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, кокшетауский завод "Тыныс" приступил к производству медицинских масок. Учреждениям здравоохранения Акмолинской области уже предоставлено 110 тыс. масок. "При этом на заводе имеется сырье и материалы на выпуск еще 2 млн штук масок", - сообщает министерство.

Этот же завод начал выпуск мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для установки в машинах скорой помощи. "В течение ближайших двух месяцев аппаратами ИВЛ будут покрыты потребности служб скорой помощи всех регионов Казахстана. В этой связи, завод переведен на круглосуточную трехсменную работу", - отметили в пресс-службе.

Предприятия "Гидроприбор" и "Зенит" на западе Казахстана, производящие военные корабли и катера, приступили к организации производства инженерных заграждений и специальных тоннелей для обеспечения дезактивации при переходах в различные зоны нахождения людей.

Предприятия АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", АО "Завод им. С.М.Кирова" и АО "Мунаймаш" на севере Казахстана обеспечили область дезинфицирующими барьерами для автотранспорта.

Казахстанско-турецкое предприятие АО "Казахстан Аселсан инжиниринг", выпускающее военные приборы ночного видения, осваивает производство дистанционных электрооптических устройств для измерения температуры человека.

Заводы по производству нелетального оружия и практических боеприпасов "Алма-ДК" и "Калкан-7", расположенные в Алматы, организовали производство специальных дезинфицирующих средств и защитных костюмов.

Кроме того, заводы оборонной промышленности, в том числе Алматинский авиаремонтный завод №405, оказали финансовую помощь Вооруженным силам для обеспечения дезактивационными средствами военнослужащих, принимающих участие в организации мероприятий в рамках объявленного режима ЧП.