Истребители ТОФ провели совместное учение с бомбардировщиками Ту-22м3

Истребители МиГ-31БМ Тихоокеанского флота провели совместные тренировки с дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22мЗ дальней авиации Воздушно-космических сил. Они проходили в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана.

Во время учения экипажи четырех Ту-22мЗ выполнили полеты над акваторией Охотского моря. Их сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31, взлетевшие с аэродрома Елизово.

Затем самолеты ТОФ отработали перехват воздушных целей. Ту-22мЗ выступили в роли условного противника.

- Второй паре истребителей МиГ-31БМ была поставлена задача сорвать замыслы противоборствующей стороны. Перехватчики обнаружили группу самолетов и атаковали ее. В ходе воздушного боя МиГ-31 ТОФ лишили "противника" истребительного прикрытия, а затем успешно осуществили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Юлия Гарднер