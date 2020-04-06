Полевой госпиталь в итальянском Бергамо скоро примет российские врачебно-сестринские бригады

Бергамо (Италия). 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами проходят подготовку перед началом работы по приёму пациентов в полевом госпитале г.Бергамо, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Мероприятия проходят в больнице города Бергамо. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале. Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении военного ведомства.

Госпиталь, как уточняется, рассчитан на 142 пациента. В нём будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

"Российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений", - пояснили военные.