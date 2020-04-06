Российское оружие против эпидемии

Победа в войне с невидимым «врагом» COVID-19 необходима всей планете

Война с невидимым «врагом», новейшим коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, началась с момента объявления Китаем вспышки инфекции в городе Ухань в декабре 2019 года.

Работа проводилась и продолжает вестись по трем основным направлениям – диагностике, лечению и профилактике. Первый этап, к которому относится диагностирование коронавируса, предполагает создание современных тестов на определение COVID-19.

В настоящее время в России инфекцию выявляют с помощью систем полимеразной цепной реакции (ПЦР). В медицинских учреждениях используют в основном тест-системы новосибирского центра «Вектор». ПЦР-тест эксперты называют золотым стандартом, характеризуя его как надежный и чувствительный. Тест на коронавирус может заказать любой российский житель. В Вооруженных силах РФ уже протестированы военнослужащие в количестве 3241 человека. «Все результаты отрицательные, заболевших нет», – сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На втором этапе рассматривается терапевтический эффект от применения лечебных средств, воздействующих на вирус. В Минздраве на прошлой неделе состоялось совещание, на котором были представлены достижения в этом вопросе, и в приоритете оказались три препарата, считающиеся перспективными для подавления активности вируса SARS-CoV-2.

В начале февраля президент Академии наук России академик Александр Сергеев сообщил, что возможным лекарством от коронавируса может стать российский триазавирин, созданный в Уральском отделении РАН и уже готовый к испытаниям в специализированных учреждениях. Существует препарат фавипиравир, который изначально был создан одной из японских фирм для лечения других вирусных инфекций, вызванных РНК-вирусами, и испытан в Китае, в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. В России создали достаточно эффективную схему синтеза этого препарата, который уже готов для передачи на испытания.

Разработки велись также на основе известного ветеринарного фоспренила, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных, и был создан препарат, который получил название фортепрен. Он прошел все стадии клинических испытаний, включая проверку на людях. В настоящее время фортепрен находится на стадии регистрации.

Еще один вариант лекарственного средства на основе противомалярийного мефлохина был представлен Федеральным медико-биологическим агентством.

Многие ученые считают, что антибиотики бессильны против вируса, как говорится: «Насморк с антибиотиками лечится в течение одной недели, а без них – семь дней». Однако французские специалисты в журнале International Journal of Antimicrobial Agents предложили для лечения COVID-19 использовать гликопептидный антибиотик тейкопланин, который применялся для лечения различных вирусных инфекций, включая вирус Эбола, вирус гепатита С, вирус иммунодефицита человека, а также коронавирусы MERS-CoV и SARS-CoV.

Reuters сообщило, что французская фармацевтическая фирма Sanofi и американская Regeneron Pharmaceutical Inc предложили для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, препарат Kevzara, созданный против ревматоидного артрита. Regeneron ведет испытания в США, а Sanofi для апробации Kevzara приступила к регистрации 300 больных, находящихся в тяжелом или критическом состоянии в связи с крайне заразным коронавирусом, в Италии, Испании, Германии, Франции, Канаде и России.

Что касается создания в Российской Федерации вакцины, то продолжается непрерывная работа в ведущих организациях страны, в том числе в научном центре «Вектор» в Новосибирске, на биологическом факультете МГУ, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, а также в Институте общей генетики имени Вавилова.

Ирина Дронина