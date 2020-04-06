Вооруженные силы являются гарантом стабильности и безопасности

Министр обороны рассказал сенаторам о военном паритете у России и НАТО

Выступление в Совете Федерации 25 марта 2020 года министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу – важное событие минувшей недели. Представлен емкий и убедительный материал для государственных оценок. Просматривается масштаб решенных проблем, прежде всего завершение масштабного перевооружения всех родов войск.

Оснащенность современным вооружением и техникой приближается к 70%, а в стратегических ядерных силах – к 90%. С 2012 года в сухопутные войска поступило 12 тыс. современных образцов вооружения и техники. Военно-морской флот получил около 200 кораблей, катеров и судов обеспечения. Военно-космические силы и авиация ВМФ получили свыше 1,4 тыс. самолетов и вертолетов.

Выполнены крупные задачи по увеличению числа контрактников до 400 тыс., по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих, включая обеспечение жильем и денежным довольствием, по обновлению содержания военно-патриотического воспитания молодежи, повышению престижности и привлекательности военной службы.

В качестве интегрального показателя имеются основания рассматривать готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии, что составляет 94%. Еще большее число уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач.

В отличие от предыдущих выступлений на этот раз Сергей Шойгу в Совете Федерации подробнее остановился на финансовом выигрыше в приобретениях после решения двух крупных проблем. Во-первых, передаче военных городков на баланс местным органам власти (в результате чего удается ежегодно экономить 5 млрд руб.). Во-вторых, на эффекте решения жилищных проблем 61 тыс. офицеров, уже уволившихся в запас, но остававшихся на довольствии из-за нерешенности жилищной проблемы. 32 млрд руб. ежегодно стало возможным экономить после решения и этой проблемы. Все это наглядно.

Спустя ряд лет существуют основания признать, что Владимиром Путиным была проявлена прозорливость в 2012 году. Как при определении поручений и подписании указа «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса», так и при назначении Сергея Шойгу министром обороны Российской Федерации.

Проработавший всего несколько месяцев главой Московской области в 2012 году Сергей Шойгу (возмужавший за два десятилетия деятельности на посту министра по чрезвычайным ситуациям) не только быстро переключился на новые армейские задачи, но максимально точно смог понять и реализовать президентские установки и замыслы.

Сложнейшие политические задачи удалось успешно решить, переведя на организационно-управленческий язык и воплотив в жизнь с помощью финансово-экономических, правовых и иных рычагов.

Таким образом, была доказана способность Сергея Шойгу и его команды к выполнению сложнейших политико-управленческих задач. Сергей Шойгу принес в Министерство обороны бесценный управленческий опыт, накопленный за три десятилетия профессиональной и служебной деятельности на разных должностях. Это резко отличало его от малоопытного, но горделивого и заносчивого поколения менеджеров с зарубежными дипломами. Настоящий министр обороны России сформировался как управленец в процессе партийно-хозяйственной деятельности советского периода, а закалился – в ходе 20-летней работы во главе одного из ключевых министерств – МЧС РФ.

Если суммировать на управленческом языке достижения министерской команды и лично Сергея Кужугетовича Шойгу – правомерно зафиксировать создание и отработку надежного и современного организационно-управленческого механизма, включающего совокупность элементов, для решения самых ответственных задач.

Сирийская кампания в русле этой многообразной деятельности стала одним из звеньев обширной работы, проверкой на прочность, убедительным индикатором начавшегося с 2012 года управленческого прорыва с целью восстановления боеспособности Вооруженных сил.

В этих условиях просматривается контраст управленческого уровня деятельности Министерства обороны с неблагополучной ситуацией на других участках государственного управления. Срыв президентских решений, невыполнение программы финансирования национальных проектов наглядно свидетельствуют об управленческой некомпетентности руководства финансового блока российского правительства, а также неспособности на протяжении длительного времени сформировать необходимые организационно-управленческие механизмы и инструменты обеспечения государственной политики. 1 трлн руб. не исполненного в 2019 году бюджета – это приговор «эффективным» менеджерам. Им трудно смириться с успехами военного ведомства.

Отсюда появляются информационно-психологические атаки как лично на министра обороны, так и в целом на государственную оборонную политику, на Министерство обороны. Глава военного ведомства – сторонник мирных способов решения возникающих проблем, однако, выступая в Совете Федерации, он все-таки остро обозначил задачи законодательного регулирования информационно-медийного пространства.

Предложение министра обороны уже вызвало противодействие отдельных докторов юридических наук, именующих себя правозащитниками, и отдельных руководителей журналистского сообщества, хотя проблема необходимой модернизации Закона о СМИ реальна и недопустимо это отрицать.

Закон Российской Федерации о средствах массовой информации был принят еще в конце 1991 года, когда рушилось все и вся, когда внедрялась мысль, что другие страны будут нас оборонять и защищать. В том самом законе 1991 года явно просматриваются лоббистские установки законотворцев и стремление возвысить его над иными федеральными законами, а руководителей СМИ и работников периодических изданий фактически определить как привилегированную социальную группу.

Авторы того текста рассчитывали приравнять Закон о СМИ к Конституции, что противоречит не только юридической логике, но и здравому смыслу. Можем ли мы с этим соглашаться сегодня, когда обостряются угрозы национальной безопасности и обороны, когда инфраструктура НАТО приближается к границам Российской Федерации? Эти вопросы нельзя оставлять без ответов, тем более что возникают новые обстоятельства.

Во-первых, процесс переформатирования информационно-медийного пространства. Если в 1990-е годы действовало ограниченное число СМИ с массовой аудиторией, то сегодня мы видим массовизацию индивидуальных СМИ (интернет-блогов и блогеров), работающих на массы пользователей.

Во-вторых, создание за рубежом и в нашей стране так называемых расследовательских организаций, разрабатывающих методики сбора негативных данных о деятельности государственных органов и силовых структур. Разрабатываемые алгоритмы передаются активной части интернет-блогеров. Обсуждаются предложения о целесообразности новых учебных курсов по расследованиям и аналитике на журналистских факультетах.

В-третьих, создание и отработка действий комплексных медийных групп с участием видеооператора, репортера, юриста для противодействия силовым структурам при проведении спецопераций. Это тоже примета новой реальности и составная часть антисиловой кампании в нашей стране.

Новые реалии требуют отражения в дополнениях и коррективах к Федеральному закону о СМИ. Таким образом, предложения С.К. Шойгу своевременны, требуют повышенного внимания В.И. Матвиенко и достойны поддержки.

Наряду с уже сказанным министром обороны России видятся целесообразными и дополнительные меры по укреплению правового фундамента деятельности Вооруженных сил – в блоке законов, посвященных обороне и безопасности. Необходимо было бы прямо закрепить правовую норму, что Российская армия – это гарант общественно-политической стабильности и безопасности, хотя подобные формулировки способны вызвать противодействие оппозиции.

Тем не менее роль армии определяется объективными факторами, и в современных условиях непозволительна антиармейская кампания, как это было в период горбачевской перестройки. Дискредитация, демотивация, дезорганизация армии как важнейшего института общества способна разрушить весь государственный механизм. Недопустимость этого просматривается из недавнего выступления министра обороны, Героя России в Совете Федерации ФС РФ.

В целом же благодаря докладу С.К. Шойгу появляется возможность лучше понять достигнутые успехи в сфере обороны, направления решения новых оборонных задач.

На этом пути неизбежно укрепление правового фундамента силовых структур, что вполне оправданно в год важного конституционного голосования.

Напрашивается единственный вывод по итогам выступления Сергея Шойгу 25 марта 2020 года перед сенаторами: современная российская армия все больше напоминает хорошо отлаженный часовой механизм.

Свидетельства того – восстановление важных элементов и деталей огромного механизма обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, двукратное увеличение за почти восемь лет боевого потенциала Вооруженных сил, сохранение стратегического паритета с НАТО в условиях роста военных угроз.

Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – доктор социологических наук, действительный член Академии военных наук РФ.