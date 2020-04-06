О командных кадрах, управлении и о российской флотоводческой школе

Оценивая боевой опыт российского военного флота за последние сто с небольшим лет, невольно задаешься нелицеприятным вопросом. Может, русским вообще не дано удивлять победами и военным искусством на морях? Ничего не бывает убедительнее, чем прибегнуть к сравнению. Обратимся к примеру Черноморской эскадры образца 1906–1908 годов, ходившей под флагом адмирала Цывинского Г.Ф., признанной британским Адмиралтейством на тот момент самой боеспособной в мире. Англичан вообще трудно заподозрить в симпатиях к русским, и особенно русскому флоту, и трудно удивить. Однако черноморцам тогда это удалось. Невозможно себе было представить, что поверженный в Русско-японской войне (РЯВ) русский флот восстановит свое честное имя буквально за два года после Цусимы? Но это факт – эскадра ЧФ выполняла огневую задачу централизованным эскадренным огнем на предельной (баллистической) дистанции (тогда более 100 каб.) за 15 минут с двумя пристрелками – по живой движущейся мишени. Залогом подобного мастерства стала превосходная морская школа, созданная выдающимся флагманом буквально через 1,5 года после нашего сокрушительного поражения на востоке и трагических беспорядков на том же ЧФ. Неудивительно, что эти национальные достижения стали достойной предтечей и предпосылками для процесса дредноутизации во всем мире.

Совершенно ясно, что во всех остальных случаях таковой (школы) не оказалось. В исторических примерах (подчеркнем, из отечественной истории) – ключ к пониманию главной военно-морской проблемы…

СОСТОЯНИЕ ВМФ

В очередной раз уяснив истинную роль человеческого фактора, в первую очередь роль командного состава, в деле строительства и подготовки флота (читай и армии) и справедливо полагая ее основополагающей, зададимся вопросом о его сегодняшнем состоянии. Вопрос вдвойне деликатный еще и потому, что прямого ответа на него нет. Хотя бы потому, что истина в военном деле это практика, которой является не что иное, как война. Как говорится, не дай Бог!

Между тем периодические свидания с флотом, связанные с испытаниями новой техники, оружия и вооружения, участие в инструктажах, подготовке и проведении мероприятий в море позволяют наблюдать и оценивать уровень командования во всех его звеньях. Навыки в управлении кораблями, эволюциями, поведение на мостике с усложнением ситуации в море, готовность действовать в строях, организация взаимодействия сил в море, организация службы на кораблях прямо указывают на то, что здесь есть над чем работать. Нетрудно объяснить: в свое время мы (тогдашнее командование) имели возможность много и далеко плавать, регулярно принимать участие в разных по сложности и масштабам учениях, буквально бортами терлись с многочисленным вероятным противником. И то нередки были промахи, нарекания и претензии к отдельным флагманам. Теперь таких возможностей нет. И надо думать, как и чем можно реально помочь нынешним командным кадрам, полагая, что остальных полагается и предстоит научить им самим.

Да вот и повторяющиеся неприятности с самым крупным кораблем флота авианосцем «Кузнецов» указывают на недостаточную организацию службы на флотах, в объединениях, соединениях и кораблях. Сегодня завод, док для военного корабля не менее опасны, чем ревущие сороковые или бой… В этой аварийности (а пожары на кораблях продолжаются с завидным постоянствам) отчетливо видны серьезные прорехи в организации службы: там, где перед постановкой в завод, док нужно самым ответственным образом расставить и озадачить людей, находят это время удобным для предоставления отпусков и т.д. Откровенно запущенный институт старших помощников, которые не понимают и не справляются со своими высокими обязанностями. А ведь это тоже школа, и прежде всего практическая школа! Из них вырастают командиры, да и все инстанции командования в конечном счете…

Редко случается теперь встретить способного подготовленного, может быть, даже талантливого командира. Скажем, такого, каким пришлось наблюдать первого командира корвета «Стерегущий» М. Буркина. Но таких нынешнее флотское начальство почему-то не жалует и, как правило, стремится избавиться от них. В то время как, наоборот, их надо выискивать, выращивать, беречь, продвигать – они будущее и надежда флота. К тому же их немного! Ведь первая заповедь командования – жить насущными интересами флота!

Наверное, бессмысленно обвинять во всем этом только нынешний персонал флота. Хотя бы учитывая путь, пройденный им, начиная с 90-х, когда флот переставал плавать: палуба уходила у моряков из-под ног фигурально и фактически в условиях тотального сокращения флота, всех его учреждений и институтов, когда служба на флоте теряла всякую былую привлекательность и смысл. Особенно ударило это безвременье по командному составу, по возможности его правильной полноценной подготовки и приобретения необходимого практического опыта в деле подготовки и применения сил. Бездействие флота тогда пытались оправдывать необходимостью сохранения наиболее новых и ценных кораблей, отсутствием топлива, аккумуляторных батарей. Да, тогда в лихие 90-е еще была возможность сохранить по крайней мере десятки новых и новейших кораблей, с тем чтобы с учетом их последующего ремонта и модернизации обеспечить надежное ядро флота этак лет на 20–25 вперед. Однако сохранить получилось плохо и мало. Да и возраст этих кораблей теперь перевалил за 30 лет – при отсутствии плановых ремонтов и должного обслуживания возраст, близкий к критическому, особенно для НК.

РАЗГОВОР О ВОЗРОЖДЕНИИ

Так что речь сегодня может идти в основном о возрождении флота. И здесь роль командного состав флота тоже исключительно важна во всем многообразии требований к перспективным кораблям и летательным аппаратам МА. Причем в условиях, когда опора на академию и ведомственные институты не может быть прежней: они тоже подверглись серьезному разгрому… Иначе не могло бы не последовать, скажем, предложение (-я) по разработке так называемой «бюджетной» (для массовой постройки) пла для ВМФ: ясно, что массово строить сверхдорогие суперпла крайне затратно, трудно, да и не нужно. Такие тенденции прослеживаются и у других стран – партнеров по ядерному клубу. Это когда для подобного проекта, скажем, можно вместо того, чтобы резать сохранившиеся в прекрасном состоянии прочные корпуса пла, например, пр. 671РТМ, достаточно разработать современную ЯЭУ, конечно, одну, современные главные и вспомогательные механизмы, современные оружие и вооружение. Насколько дешевле и быстрее может быть реализован подобный проект, специалисты знают, соотнося хотя бы стоимость прочного корпуса с полной ценой корабля (специалисты знают, сколь впечатляющим является соотношение). Далее, если не гнаться за рекордными показателями в скорости, глубине погружения, а, опершись на последние достижения высоких технологий, во главу угла поставить подводную шумность, хорошую акустику (скажем, перейдя на электродвижение, пропульсивный движитель, бортовые торпедные аппараты, позволяющие «закатить» в корпус гораздо более крупную антенну ГАК и др.), новое оружие – можно получить вполне приличный результат… И главное, совсем за другие деньги! Тут специалистам как раз впору усмехнуться: в том-то все и дело... Но не пора ли начинать думать по-государственному, в интересах государства, обороны его!

Не подвергалась бы, если продолжить, такой массовой хуле и травле перспектива ввода в состав флота новых для нас кораблей УДК типа «Мистраль». А то ведь наблюдался в свое время форменный шабаш вокруг этой идеи. Это к вопросу, когда глупость порою не лучше предательства!

Да, бессмысленно обвинять во все собственно персонал флота. Уже потому, что флот введен нынче в такое глухое подчинение Министерству обороны, округам, что не имеет не только никакой самостоятельности, но и никакого права голоса и права на собственное мнение. При этом спрашивают с него по полной схеме, не считаясь с положением, в которое его поставили. В таких условиях, видимо, удобнее всего прикинуться простаком, если не сказать больше. А ведь, если быть до конца честным и объективным, уровень своевременного решения краеугольных вопросов (возрождения флота) сегодня не по плечу не только Главкомату ВМФ (Главному штабу), но и Министерству обороны с его естественной ограниченной компетентностью как в морских вооружениях, так и в морских делах в целом; не по плечу он и Судостроительной корпорации, где практически невозможно разглядеть конкретных ответственных лиц – нередко этот уровень не ниже председателя правительства или даже первого лица государства (см. выше раздел «Структуры»). На том простом основании, что строить флот может и должна строить вся страна с максимальным при этом напряжением сил и возможностей. И дело зачастую тут вовсе не в запредельном финансировании, а уровне кооперации и организации процесса. Формальный, «удаленный», как теперь принято говорить, и отстраненный подход (участие) в этом деле не проходит – не тот случай! Во всяком случае, при всякой попытке ограничиться им, как сейчас, – всегда будет то, что сейчас, то есть ничего! Исторических аналогий на этот счет достаточно: возьмите в качестве примера весь более чем 320-летний опыт нашей национальной и морской истории!

Рассмотрение целого ряда вопросов, безусловно, влияющих на возрождение и становление флота, указывает, что процесс этот во всем многообразии своих составляющих нуждается во всесторонней поддержке, а всякая доброжелательная помощь не будет лишней. Cколь важна она может оказаться в части человеческого фактора, имели возможность убедиться, по сути, на всех этапах излагаемого материала.

Так мы подошли к главному вопросу: что можно сделать в существующей, более чем сложной, обстановке и кто способен помочь современным армии и флоту, с тем чтобы они в кратчайший срок стали соответствовать тому самому критерию, сделались самыми надежными союзниками своего государства?..

ЧЕСТНО ГОВОРЯ

Сегодня не на кого больше указать, кроме как на ветеранов армии и флота, которым посчастливилось захватить в своей службе лучшие времена, имеющих адекватный (масштабный) опыт подготовки сил (не время, видимо, ограничиваться им только шефской работой со школьниками по укоренившейся традиции ветеранского движения). Их (ветеранов) еще добротно учили; кроме того, им довелось исполнять свои командные обязанности, имея дело с полноценными силами и настоящими группировками (кому повезло и кто застал эти времена), их становление происходило под непосредственным влиянием ветеранов войны. Конечно, речь идет о лицах, сохранивших физический и духовный потенциал, у кого остался интерес к делу. Таких, признаться, не очень много, но они есть. Кто-то трудится в Судпроме, военных НИИ, преподает в вузах – и в курсе флотских проблем. Другие на пенсии, но искренне переживают за флот и положение дел в нем. Именно о них и идет речь – людях, преданных делу всей их жизни, имеющих бесценный опыт и собственное мнение на предмет строительства и подготовки сил. Во всяком случае, они способны заместить то, что относится к актуальному фактору преемственности – принцип добровольный и репутационный. Большинство из них, особенно адмиралы и генералы, уже немолоды, и, как говорится, настоящее предложение вовсе не бессрочно, оно актуально в ближайшие годы; далее возможность такая будет безнадежно утрачена по естественным причинам… А ведь в ней, повторимся, шанс; высокая цена использованного либо преступно игнорированного опыта. Добывать который собственными силами чрезвычайно непросто, а то и невозможно ввиду изменившихся условий; в военном деле еще и небезопасно – достаточно оглянуться на всю нашу историю…

Круг вопросов, доступных для решения этой категорией помощников? Да, по сути, весь, в объеме изложенной выше проблематики. Думается, институт этих лиц должен быть определен соответствующим приказом с объявлением их статуса, прав и обязанностей, формы взаимоотношений с действующим командованием и специалистами штабов и управлений. А круг вопросов, подлежащих проработке: от проверки и оценки кораблей и соединений и объединений на предмет фактической боеготовности до участия в разработке основополагающих документов, касающихся строительства, подготовки и применения флота, современных документов по ОП и БП – учений, планов ОП и БП, учебных программ.

Отдельное направление – участие в разработке и корректуре ТЗ на перспективные образцы кораблей, оружия и вооружения. Далее: сопровождение постройки и освоения новых кораблей, их оружия и вооружения с внесением целесообразных и необходимых предложений по разработке новых тактических приемов, связанных с их новизной и открывающимися боевыми возможностями и др.

Деятельность этих групп и отдельных экспертов должна быть, на наш взгляд, ненавязчивой, не фискальной, больше доверительной, однако твердой. Может, использование услуг ветеранов и не панацея, однако, повторимся, неиспользование любых подобного рода возможностей и резервов, как игнорирование лучших возможностей преемственности опыта, будет непростительной ошибкой в деле работы по сохранению и возрождению флота. Решающим доводом здесь является то, чтобы будущий, безусловно, гораздо более многочисленный и мощный флот не столкнулся с объективным дефицитом подготовленных флагманов, своевременно на нужном этапе ощутивших поддержку и плечо старших товарищей.

Юрий КИРИЛЛОВ

Юрий Васильевич Кириллов – контр-адмирал в отставке.