Anadolu (Турция): коронавирус нового типа ударил и по НАТО

Союзники по НАТО ждут, что альянс окажет им поддержку в борьбе с пандемией. Однако, по информации «Анадолу», НАТО не обладает запасом ИВЛ и другим медицинским оборудованием. Более того, среди военных и персонала растет число инфицированных. Как COVID-19 парализовал деятельность могущественной военной организации — в статье.

После обнаружения COVID-19 у персонала и военных НАТО из-за вируса были перенесены или отменены некоторые учения альянса.

Эпидемия коронавируса нового типа, которая возникла в китайском городе Ухань и продолжает сопровождаться экономическими и социальными последствиями по всему миру, отразилась и на деятельности НАТО - основного военного союза западного мира.

Согласно сведениям, полученным корреспондентом "Анадолу", наряду с тем, что COVID-19 был обнаружен в штаб-квартире и у военного персонала НАТО, вирус ударил и по учениям альянса.

По состоянию на 30 марта количество сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, у которых был обнаружен коронавирус, достигло пяти. Сообщается, что среди военнослужащих, задействованных в миссиях альянса в разных странах мира, тоже были зафиксированы случаи заражения, хотя точное число не называется.

В штаб-квартире НАТО уменьшилось число сотрудников и собраний, деловые поездки практически запрещены. С другой стороны, в штаб-квартире отменены приемы иностранных посетителей, встреча министров иностранных дел стран - членов альянса, которая проводится два раза в год, впервые была перенесена в виртуальную среду.

2 апреля главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы безопасности, касающиеся альянса, "впервые в режиме видеоконференции" по защищенной линии.

Учения НАТО приостановлены

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с началом распространения вируса приоритетом для организации является обеспечение здоровья и безопасности персонала и военных.

По словам Столтенберга, операции и миссии альянса пока серьезно не пострадали от COVID-19, и о полном прекращении деятельности такой организации, как НАТО, речи идти не может.

Однако с увеличением скорости распространения инфекции некоторые военные учения, нацеленные на поддержание высокого уровня готовности НАТО и повышение военного потенциала альянса, были отменены, перенесены или ограничены меньшим числом участников.

В первую очередь вирус коснулся учений "Защитник Европы 2020"

В числе первых были урезаны учения "Защитник Европы 2020" (Defender Europe 2020), в рамках которых отрабатывалась переброска военных и оборудования из США в Европу. США объявили, что переброска будет приостановлена, а часть учений будет свернута.

Кроме того, прекратились учения "Холодный ответ 2020" (Cold Response 2020), которые начались 9 марта в Норвегии. Учения у российских границ предусматривали участие около 15 тысяч военнослужащих НАТО из девяти стран-членов, в том числе США, и отработку навыков в сложных условиях и холодном климате.

Из-за COVID-19 отменены также некоторые другие учения, которые планировалось провести при участии союзников по НАТО, такие как "Динамический фронт" (Dynamic Front), "Удар сабли" (Saber Strike), "Быстрый ответ" (Swift Response).

Россия еще не отменила учения

Предполагается, что отмена или приостановка учений, нацеленных на повышение уровня готовности НАТО к противостоянию с ее основным геополитическим противником в лице России, может отрицательно сказаться на безопасности альянса и его потенциале сдерживания.

При этом в России, где на данный момент количество смертей от коронавируса исчисляется двузначными цифрами и фиксируется относительно низкий уровень заболеваемости, пока не сообщали об отмене каких-либо учений.

В какой мере НАТО оказывает поддержку союзникам?

На фоне распространения вируса НАТО, главной задачей которой является обеспечение безопасности своих членов, в то же время расматривается в контексте просьб союзников о помощи.

Обращенные к альянсу просьбы о помощи со стороны таких сильно пострадавших от COVIL-19 стран-членов, как Испания, международные СМИ вынесли на свои первые полосы.

"Союзники по НАТО действуют солидарно и сообща в борьбе с коронавирусом", - заявил корреспонденту "Анадолу" чиновник НАТО, пожелавший остаться неизвестным.

Представитель НАТО также сообщил, что силы безопасности продолжают поддерживать гражданские инициативы в области логистики и планирования, альянс оказывает содействие транспортировке медицинского оборудования.

У НАТО как у военного союза нет запаса аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования, обратил внимание собеседник агентства. COVID-19 - это международный кризис в области здравоохранения, и главная ответственность лежит на национальных властях, подчеркнул он.

Озвучивается необходимость задействовать пятую статью

С другой стороны, у НАТО есть две отдельные программы в области стратегических воздушных перевозок. В этой связи известно, что НАТО оказывает содействие транспортировке различной медицинской помощи из Китая в Чехию и Словакию, из Южной Кореи в Румынию, из Чехии в Испанию и Италию.

Однако считается, что страны-члены, как можно видеть на примере ЕС, ожидают большей поддержки со стороны НАТО перед лицом испытаний, возникших в контексте борьбы с пандемией.

Фактически некоторые стороны даже поднимают на повестке дня необходимость задействовать пятую статью Устава НАТО, которая обещает коллективную оборону всем союзникам.

А НАТО продолжает говорить о том, что это оборонительный альянс, сектор здравоохранения находится в зоне национальной ответственности и в случае запроса альянс может оказать необходимую помощь.

Шерифе Четин (Şerife Çetin)