Холодная война и противостояние разведок

О том, как разрушался великий «единый» Советский Союз

Некоторые отечественные публикации на тему развала СССР объясняют случившееся естественным ходом истории и изначальным несовершенством государственной системы образованного в 1922 году государства рабочих и крестьян. При этом умышленно или по недомыслию не упоминается о миллиардах и триллионах долларов, потраченных Западом на борьбу с Советским Союзом, не говорится о войнах, навязанных нашей стране и серьезно затормозивших ее развитие, и о конкретных людях, ненавидевших нас и рьяно проводивших в жизнь политику, направленную на уничтожение СССР.

Одним из подобных деятелей был краковский кардинал Кароль Войтыла, избранный в октябре 1978 года папой Римским под именем Иоанн Павел II. Это событие серьезно повлияло на ухудшение политической обстановки в самой Польше и усилило центробежные тенденции в других странах Восточного блока.

До избрания папой Войтыла несколько лет находился под тщательным наблюдением польской службы безопасности и едва не был привлечен к уголовной ответственности за бунтарские заявления в ходе его проповедей. Вместе с тем польская безопасность признавала силу его личности, остроту интеллекта и глубокую одухотворенность. На избрание Войтылы главой Ватикана Юрий Андропов отозвался мрачным предупреждением: «Войтыла представляет угрозу советской безопасности». Опасения Андропова вскоре стали реализовываться, в особенности в ходе 9-дневного визита Иоанна Павла II в Польшу в первый год его папства.

Тогда приветствовать папу на улицы вышло более 10 млн человек – треть населения страны, а у советского руководства стало крепнуть убеждение в том, что пока Римским папой является поляк, коммунизм никогда не пустит глубокие корни в этой стране.

КГБ VS ПАПЫ РИМСКОГО

Противодействуя папской угрозе, КГБ организовал пропагандистские компании в странах Восточного блока, акцент в которых делался на то, что действия Ватикана подрывают традиционные католические доктрину и практику. Польская служба безопасности через собственных агентов в Ватикане пыталась посеять там внутренние разногласия и убедить папу поддержать международную разрядку. К неприятному удивлению как КГБ, так и польской службы безопасности, с подъемом в июне 1980 года в Гданьске независимого профсоюза «Солидарность» под руководством 37-летнего электрика Леха Валенсы в стране возник новый очаг разногласий. Более того, получившая через два месяца формальное признание польского правительства (при незаметной, но безусловной поддержке папы) «Солидарность» стала рассматриваться в Москве как «легализация антисоциалистической оппозиции» и как самая острая угроза со времен Пражской весны 1968 года.

Разведывательная служба ГДР, ближайшего на западе соседа Польши, скрупулезно отслеживала ситуацию у поляков и гордилась своими источниками информации в окружении Валенсы и в среде ведущего интеллектуала-диссидента Адама Михника. Восточные немцы первым делом выдворили из ГДР всех приглашенных польских гастарбайтеров, создали в штабе МГБ и в провинциальных управлениях вдоль уже закрытой границы с Польшей специальные рабочие группы. Их главной задачей являлась оценка поддержки, получаемой «Солидарностью» из-за рубежа. Наибольшую угрозу представляли два источника – польская служба радио «Свободная Европа», чьи передачи покрывали почти половину взрослого населения Польши, и издаваемый в Париже эмигрантский журнал «Культура» – самое читаемое издание на польском языке, где обсуждались стратегия и тактика оппозиции. К 1980 году спецслужбы ГДР начали контратаку, издавая искаженные экземпляры подпольной литературы, фабрикуя клеветнические слухи о руководителях «Солидарности» и письма с утверждениями о том, что изгнанные из страны активисты профсоюза ведут на Западе чересчур роскошный образ жизни.

В середине мая 1981 года молодой турок Агджа на площади святого Петра в Риме стрелял в папу Ионна Павла II и едва не убил его. Покушавшийся вроде бы имел связи с болгарской разведкой, однако мучивший Запад настоятельный вопрос о советской причастности к этому делу еще требовал ответа. Твердо убежденные в том, что без КГБ здесь не обошлось, руководители американских спецслужб провели выматывающее расследование, причем с презумпцией советской вины, однако не смогли отыскать ни одного серьезного доказательства.

В опубликованном в 1985 году аналитическом докладе ЦРУ вопрос был оставлен открытым – как «один из величайших оставшихся секретов холодной войны». Много позже бывшие сотрудники КГБ СССР также не имели единого мнения в этом вопросе – некоторые считали, что подобное безрассудное дело никогда не рассматривалось всерьез, однако другие полагали его вполне возможным. С другой стороны, пришедшее в начале 1990-х годов к власти в Болгарии демократическое правительство изучило 124 тома сохранившихся секретных документов по этому делу и не нашло убедительных доказательств соучастия страны в этом покушении.

В ПОЛЬШЕ

Москва тем временем продолжала гневаться по поводу кажущегося бездействия польского правительства на фоне все более крепнущей «Солидарности». Наконец в декабре 1981 года, после более чем годового жесткого давления со стороны СССР, включавшего угрозу военной интервенции, генерал Войцех Ярузельский, бывший министр обороны, возглавил Военный совет национального спасения и ввел в Польше военное положение. Этот вариант более других устраивал Москву. Были арестованы высшие руководители «Солидарности» и несколько тысяч других граждан, введены ограничения на использование всех видов связи, под контроль военных перешли ключевые отрасли промышленности, а в каждом крупном городе был введен комендантский час от заката до рассвета. Ярузельский приписал основной успех операции польской службе безопасности, которая глубоко проникла в оппозицию и добыла информацию, необходимую для «нейтрализации противника самыми быстрыми методами».

Центральное разведывательное управление США – крупнейшая спецслужба в мире. Фото Reuters

Валенса продолжал оставаться главной целью службы безопасности, которая в сфабрикованных материалах пыталась представить его алчным и сквернословящим растратчиком. После конфискации самодельных печатных станков и закрытия радиостанций «Солидарности» ничего не оставалось, как уйти в подполье и начинать с нуля. В сентябре 1982 года ЦРУ получило указание обеспечить тайную поддержку запрещенного профсоюза. Эта мера обосновывалась тем, что запрещенная организация, ранее действовавшая легально, обладает значительным психологическим преимуществом перед любым диссидентским движением, никогда не выбирающимся из тени. Большинство деталей этой программы тайной помощи до сих окружены тайной, поскольку ни один из бывших активистов «Солидарности» не рассказал, что происходило в действительности, да и ЦРУ не дало внятных объяснений.

Самым хитроумным примером шпионского оборудования, разработанного ЦРУ и переданного полякам, являлся, вероятно, телевизионный передатчик ограниченной дальности действия. Он был способен на несколько минут «подавить» государственную телевизионную программу и оказаться в эфире. При использовании в часы пикового просмотра (например, между таймами футбольного матча) это устройство затемняло экран обычного телевизора и выводило на него логотип «Солидарности» вместе с каким-нибудь броским призывом, после чего следовала просьба к зрителям – как знак поддержки – быстро включить и выключить свет в их квартирах. Из ставших известными тайных мероприятий ЦРУ стоит упомянуть и организацию подпольных каналов для переправки в страну денег, оборудования для связи и множительной техники.

По мере нарастания накала холодной войны по нескольким направлениям руководство КГБ пришло к заключению, что США и Запад в целом делают подготовительные ходы для начала внезапного ядерного нападения. На совещании в Москве в мае 1981 года Андропов объявил о беспрецедентном шаге – новой разведывательной операции высшего приоритета, которая будет проводиться КГБ совместно с ГРУ Генерального штаба. Имевшая кодовое название РЯН («Ракетно-ядерное нападение») операция преследовала цель собрать максимум военно-стратегической информации, подтверждающей текущую ядерную угрозу, исходившую от США и НАТО. Следует отметить, что некоторые ведущие эксперты КГБ по Америке, в число которых входил и британский перебежчик Дональд Маклин, не разделяли страхов Андропова, однако их сомнения не были услышаны. Когда в 1982 году Андропов сменил Брежнева в качестве нового советского лидера, его мнение относительно намерений США стало еще более жестким, особенно в отношении Рональда Рейгана, которого он считал экстремальным и непредсказуемым авантюристом.

КОРЕЙСКИЙ «БОИНГ»

В сентябре 1983 года США развязали глобальную кампанию по дискредитации Советского Союза в связи с уничтожением в советском воздушном пространстве южнокорейского «Боинга-747». Напомним, что следовавший по маршруту Нью-Йорк–Сеул рейс КАЛ-007 якобы «сбился» с маршрута на несколько сот километров и вошел в воздушное пространство СССР. Экипаж самолета не отреагировал на сигналы, поданные советскими перехватчиками ПВО, был ими атакован и сбит. На состоявшейся затем пресс-конференции начальник Генерального штаба Николай Огарков назвал это нарушение советского воздушного пространства «тщательно спланированной разведывательной операцией». Американцы назвали уничтожение самолета «варварским актом» со стороны общества, в котором не уважают права человека и человеческую жизнь. Президент Рейган выступил с обращением к стране, представив записи перехвата переговоров советских летчиков с землей до и после пуска ракет. На следующий день представитель США в ООН Джин Киркпатрик процитировала для Генеральной ассамблеи еще более длительные выдержки из материалов радиоперехвата. Отметая эти утверждения как «империалистическую пропаганду», Андропов твердо стоял на своем – США виновны в «спланированной американскими спецслужбами коварной провокации с южнокорейским самолетом».

Лех Валенса и созданное им движение «Солидарность» были проектом ЦРУ. Фото из Национального архива Нидерландов

Быстро нарастающая напряженность между СССР и США достигла своего пика в опасном эпизоде, который, в отличие от случившегося ранее Карибского кризиса, малоизвестен общественности. Обычно советская разведка тщательно отслеживала крупномасштабные учения НАТО в Европе, рассматривая их как «репетицию» вероятной войны. Проведенные в ноябре 1983 года в Европе учения НАТО «Умелый стрелок» (ABLE ARCHER) особенно насторожили советскую разведку тем, что они значительно отличались от предыдущих аналогичных учений. И хотя в ходе учений не производилось реальное перемещение войск или ядерного оружия, радиосообщения измененной формы в военных радиосетях и режим радиомолчания на некоторых базах наводили советских аналитиков на вывод о факте перевода американских сил в повышенную готовность. Опасаясь, что реальный обратный отсчет времени на начало ядерной войны уже начался, КГБ и ГРУ приказали своим резидентурам в столицах стран НАТО и Японии тщательно изучить «всю политическую, военную и разведывательную деятельность, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к мобилизации». В перечне первоочередных вопросов были и такие: появлялись ли на улицах большие группы солдат или вооруженных полицейских? Была ли перевезена в более удаленное место британская королевская семья?

Когда через девять дней учения закончились, тревога, которую испытывала советская разведка, стала постепенно сходить на нет, особенно в связи с последующим прибытием в Западную Европу американских крылатых ракет и ракет «Першинг-II». В последующие семь лет был продолжен сбор информации по РЯН, которая каждые полгода докладывалась кремлевскому руководству. ЦРУ крайне неверно истолковывало ход мыслей советских руководителей, считая все это политической игрой, однако британский агент полковник КГБ Олег Гордиевский рассказал Маргарет Тэтчер о реальности московского «видения апокалипсиса», та поделилась услышанным с американцами. Для Рейгана, осознавшего глубину советских опасений, это означало фундаментальную переориентацию американской политики в отношении СССР. Одной из подгрупп Группы планирования национальной безопасности была поставлена четкая задача развеять советские опасения о первом ядерном ударе, а сам Рейган в начале 1984 года выступил с необычайно примирительной речью, призывая к «серьезному и конструктивному» диалогу с Москвой. После бегства Гордиевского из СССР в 1985 году изменник встречался с Рейганом в Овальном кабинете Белого дома и получил личную благодарность президента США за ранее переданную информацию из лагеря противника.

АМЕРИКА

В начальные годы администрации Рейгана Латинская Америка вернулась в список приоритетов внешней политики США. В июле 1979 года Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО) организовал мятеж и сместил диктатора Никарагуа Самосу. В вопросах тактики и снабжения оружием сандинисты получали значительную помощь от кубинских спецслужб. Быстрая победа СФНО застала врасплох как ЦРУ, так и КГБ, который вскоре направил в эту страну 70 советников и организовал никарагуанскую школу государственной безопасности. С одобрения Фиделя Кастро следующей целью революционеров стал репрессивный военный режим в Сальвадоре.

Президент Рейган, знакомый с данными разведки о размахе советской экспансии в Западном полушарии, отказался от военной интервенции в этом регионе в пользу более осторожной тайной помощи мятежникам, противостоящим сандинистам и сальвадорским революционерам. Конгресс одобрил помощь, включая отправку советников ЦРУ и создание баз контрас в Гондурасе и Коста-Рике. К концу 1983 года антисандинистские силы насчитывали 6 тыс. бойцов, которые организовали несколько крупных наступлений, вызвав явную озабоченность у командования сандинистской армии.

Тем временем в США набирала силу оппозиция этому тайному финансированию. Когда в американской прессе появилась новость о прямой причастности ЦРУ к минированию никарагуанских портов, в результате чего шесть иностранных судов, включая советский танкер, получили повреждения, разразился скандал. Палата представителей Конгресса запретила выделение средств ЦРУ, Министерству обороны или другой организации, причастной к разведке, для проведения «военных или полувоенных операций в Никарагуа». Президент Рейган и директор Центральной разведки Кейси страстно хотели удержать контрас на плаву, поэтому в поисках средств обратились к иностранным источникам (так, Саудовская Аравия дала в общей сложности 32 млн долл.). Ответственность за эту тайную деятельность также перешла от ЦРУ к Совету национальной безопасности и его сотруднику Оливеру Норту, подполковнику морской пехоты.

На фоне событий в Латинской Америке очередной головной болью для администрации США стал кризис в Ливане, где проиранской группировкой «Хезболла» были похищены девять американцев, включая резидента ЦРУ в Бейруте. Соблазненный возможностью их спасения с помощью малоизвестной группы иранских «умеренных» Рейган выполнил требование этой группы и согласился на продажу Израилем Ирану около 2 тыс. противотанковых ракет американского производства, хотя тогдашний Иран подпадал под американский запрет на продажу американского же оружия как государство-спонсор международного терроризма. Норт придумал план по использованию прибыли от продажи ракет Ирану для финансирования контрас и пошел на создание организации, независимой от правительства, но занимающейся тайными операциями, нередко в сотрудничестве с официальными лицами США. Когда это просочилось в газеты, пытавшаяся все скрыть администрация Рейгана оказалась в серьезнейшем кризисе, и даже контрас от усилий Норта достались лишь минимальные деньги. Получившие серьезное пропагандистское преимущество сандинисты продолжали неумелое управление экономикой страны и, пытаясь покончить с насилием в стране, согласились на мирный план, предложенный президентом Коста-Рики, проиграв в конце концов выборы в пользу широкой коалиции оппозиционных групп.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

Терзавшая Европу в 1970-х годах проблема терроризма отнюдь не исчезла в 1980-х. Ранним утром 5 апреля 1986 года в дискотеке La Belle в Западном Берлине, популярном месте отдыха служивших в этом городе американских военных, взорвалась бомба, убив двух американских военнослужащих и турецкую женщину, было ранено более 200 человек. Анализ материалов радиоперехвата, сделанный американцами, позволяет сделать вывод, что взрыв был заказан Триполи и практически осуществлен посольством Ливии в Восточном Берлине. Случившееся подтолкнуло Рейгана к приказу бомбить военные цели в Ливии, включая жилой городок лидера страны полковника Каддафи, которого считали спонсором международного терроризма.

США позднее обвинили Восточную Германию и Советский Союз в том, что они могли предотвратить этот теракт, но предпочли не делать этого. Хотя ранее Москва и начала несколько отходить от Каддафи, заключенное до этого соглашение по разведке и безопасности закрепило рабочие отношения между двумя странами. СССР осуществлял крупные поставки вооружения Ливии, а КГБ производил обучение ливийских офицеров разведки в Институте имени Андропова – своем основном учебном заведении. Ливия, в свою очередь, делилась важной информацией по Египту, Израилю и Северной Африке. После взрыва в дискотеке La Belle Восточная Германия не приняла никаких мер против ливийской резидентуры в Восточном Берлине, ограничившись, по распоряжению лидера ГДР Эриха Хонеккера, лишь «дружескими и товарищескими переговорами».

Несмотря на массу срочных и не очень срочных текущих проблем, для ЦРУ самой важной задачей всегда была оценка военной угрозы, которую представлял Советский Союз. Осенью 1976 года совет по внешней разведке при президенте озаботился тем, что появилось явное несоответствие между оценками СССР, сделанными ЦРУ, и некоторыми солидными свидетельствами, которые попали в распоряжение этого совета. После того как председатель совета предложил провести «конкурентный анализ», только что назначенный на должность директора Центральной разведки Джордж Буш-старший дал согласие на создание «Группы Б», в которую вошли эксперты со стороны, получившие тот же исходный материал для анализа, что и специалисты «Группы А», состоявшей из специалистов ЦРУ. В своем безнадежно пессимистичном докладе «Группа Б» констатировала, что Советы не привержены – как было принято считать – взаимному сдерживанию и стратегии сокращения вооружений, а убеждены в том, что превосходящая военная сила может «заставить Запад отступить или быть использованной для выигрыша военного противоборства на любом уровне».

Другими словами, движимый идеологией противник полагал, что ядерную войну можно выиграть. И хотя этот вывод подвергся серьезной критике со стороны политиков и СМИ, ЦРУ начало пересматривать некоторые свои оценки советских намерений. Последующие руководители ЦРУ продолжили практику консультаций с независимыми экспертами, а члены «Группы Б» спустя четыре года заняли влиятельные посты в администрации Рейгана, упорствуя в том, что для достижения реалистичного понимания Советов США надо стремиться к военному превосходству, а не просто к паритету.

Юрий Юрьев

Юрий Васильевич Юрьев – ветеран ВС РФ.