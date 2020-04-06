Три десятка противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М" поступили в РВСН

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Соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за 5 лет получили более трех десятков уникальных противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М". Об этом сообщает пресс-служба этого рода войск Вооруженных сил Российской Федерации.

До конца года в части РВСН поступят еще 5 БПДМ. В следующие годы поставки планируется продолжить.

"Тайфун-М" создан на основе БТР-82. Его предназначением является разведка в позиционных районах, а также борьба с заброшенными вражескими разведывательно-диверсионными группами.

Бронемашина оснащена разведывательным комплексом, в том числе беспилотником и способна обнаруживать цели на дальности 5000 м.

Характеристики БПДМ:

Дальность ведения разведки БЛА - до 25 км

Прицельная дальность стрельбы из пулемета - до 1,5 км

Габаритные размеры в рабочем положении:

- длина - 7700

- ширина - 3200

- высота - 3600

Боевая масса - 14850 кг

Двигатель - дизельный КАМАЗ 740.13-300

Мощность двигателя - 300 л.с.

Максимальная скорость движения по шоссе - 80 км/ч

Запас хода - до 700 км