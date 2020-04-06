Три десятка противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М" поступили в РВСН

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Соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за 5 лет получили более трех десятков уникальных противодиверсионных машин БПДМ "Тайфун-М". Об этом сообщает пресс-служба этого рода войск Вооруженных сил Российской Федерации.
До конца года в части РВСН поступят еще 5 БПДМ. В следующие годы поставки планируется продолжить.
"Тайфун-М" создан на основе БТР-82. Его предназначением является разведка в позиционных районах, а также борьба с заброшенными вражескими разведывательно-диверсионными группами.
Бронемашина оснащена разведывательным комплексом, в том числе беспилотником и способна обнаруживать цели на дальности 5000 м.
Характеристики БПДМ:
Дальность ведения разведки БЛА - до 25 км
Прицельная дальность стрельбы из пулемета - до 1,5 км
Габаритные размеры в рабочем положении:
- длина - 7700
- ширина - 3200
- высота - 3600
Боевая масса - 14850 кг
Двигатель - дизельный КАМАЗ 740.13-300
Мощность двигателя - 300 л.с.
Максимальная скорость движения по шоссе - 80 км/ч
Запас хода - до 700 км