Войти
Военно-промышленный курьер

Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»

351
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В таллинский аэропорт прибыл российский самолёт из Китая со средствами индивидуальной защиты на сумму $ 11,4 млн, сообщил портал Delfi.ee.

Самолёт доставил 5,5 млн одноразовых хирургических масок, 2 млн респираторных масок FFP, 2, 100 тыс.респираторных масок FFP3, 100 тысяч защитных очков, 25 миллионов пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов, 500 тысяч одноразовых медицинских шапок.

В то же время из США в Эстонию доставили 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin. По данным посольства США, это один из крупнейших контрактов между армиями США и Эстонии.

«Пришедший груз поможет укрепить сотрудничество между нашими странами и партнерами по НАТО. Противотанковая система Raytheon Javelin - часть продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии», - отмечают в посольстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
08.10.2019
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
02.11.2016
Рать, которой негде воевать
20.06.2016
У НАТО нет четкой стратегии по ведению войны в киберпространстве (The New York Times, США)
29.07.2013
Чтобы было
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.04 04:24
  • 26
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 06.04 03:17
  • 76
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 06.04 01:29
  • 89
Страна не работает до 30 апреля
  • 05.04 23:43
  • 89
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 05.04 19:22
  • 1
Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС
  • 05.04 19:00
  • 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски
  • 05.04 14:02
  • 3
Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом
  • 05.04 13:44
  • 106
Корабль SpaceX лопнул
  • 05.04 13:31
  • 2
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды
  • 05.04 11:51
  • 1
Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться
  • 05.04 01:40
  • 48
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 05.04 01:37
  • 2050
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.04 22:44
  • 53
Новый способ ведения боя
  • 04.04 18:08
  • 117
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 04.04 16:58
  • 86
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров