Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»

В таллинский аэропорт прибыл российский самолёт из Китая со средствами индивидуальной защиты на сумму $ 11,4 млн, сообщил портал Delfi.ee.

Самолёт доставил 5,5 млн одноразовых хирургических масок, 2 млн респираторных масок FFP, 2, 100 тыс.респираторных масок FFP3, 100 тысяч защитных очков, 25 миллионов пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов, 500 тысяч одноразовых медицинских шапок.

В то же время из США в Эстонию доставили 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin. По данным посольства США, это один из крупнейших контрактов между армиями США и Эстонии.

«Пришедший груз поможет укрепить сотрудничество между нашими странами и партнерами по НАТО. Противотанковая система Raytheon Javelin - часть продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии», - отмечают в посольстве.