Делают больше. Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала РФ и США

МОСКВА, 2 апреля/ Радио Sputnik. С сентября прошлого года Россия и США сократили количество ядерных боеголовок в своем арсенале, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американского Госдепартамента.

Так, по состоянию на 1 марта у России было развернуто 485 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках (в сентябре – 513), у США – 655 (668). Россия на этих носителях имела 1326 боеголовок (1426 в сентябре), США – 1373 (1376).

Также Вооруженные силы РФ имели 754 развернутых и неразвернутых пусковых установок (757), США – 800 (этот показатель с сентября не изменился).

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором об ограничении вооружений между Россией и США. Соглашение прекращает действие в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Ранее радио Sputnik сообщило, что военный эксперт оценил новые условия США по СНВ-3.