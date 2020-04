В Минобороны ответили La Stampa на критику российской помощи Италии

Итальянская газета La Stampa в своих материалах о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, опубликованном на странице ведомства в Facebook 2 апреля.

По словам Конашенкова, российская сторона бескорыстно помогает Италии в борьбе с коронавирусом и «никакие нападки местных СМИ» не заставят свернуть с этого пути.

Он отметил, что вопреки навязываемым La Stampa фейкам цели российской миссии 2020 года в итальянском Бергамо — «открыты, конкретны, прозрачны и чисты».

«Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19. И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики», — отметил генерал-майор.

«Реальным заказчикам русофобской медиакампании в La Stampa», которые известны Минобороны, Конашенков порекомендовал усвоить древнюю мудрость — Qui fodit foveam, incidet in eam («Не рой другому яму, сам в нее упадешь»). Также он привел фразу — Bad penny always comes back («Плохое всегда возвращается»).

Речь идет о публикации La Stampa от 25 марта, в которой говорится, что 80% поставленного из России оборудования оказалось бесполезным и не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению журналистов, таким образом Москва лишь пытается удовлетворить свои политические амбиции.

Ранее, 22 марта, Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в Италии.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

Сейчас российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом.

По данным ресурса Worldometers, который отслеживает информацию о заболеваемости COVID-19, Италия находится на втором после США месте по заражению коронавирусом в мире. По данным на 2 апреля, в Итальянской Республике этой инфекцией заразились более 110 тыс. человек, скончались не менее 13 тыс. По смертности страна занимает первое место в мире.

В итальянском минздраве считают, что высокая смертность от коронавируса в этом государстве является следствием аномально теплой зимы, из-за которой снизилось число смертей от обычного гриппа.