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Россия умеет не только запускать гиперзвуковые ракеты, но и успешно их сбивать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия создала не только гиперзвуковую интеллектуальную систему, которую успешно протестировала во время учений в Восточной Сибири. Российские военные использовали зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» для перехвата гиперзвуковой мишени. Об этом пишет турецкая Star gazete.

Как отмечает издание, в заявлении российских военных на эту тему говорится: «В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, имитируемых ракетами-мишенями типа «Армавир» и интеллектуальными гиперзвуковыми ракетами-мишенями типа «Фаворит». Все цели были поражены».

Сегодня, когда потенциальные угрозы достигли гиперзвуковой скорости, возникла потребность в новом обучении и доктрине, говорится в статье. В этой связи Россия, руководствуясь девизом «лучшее обучение проводится в максимально приближенных к реальным условиях», оценила имеющиеся возможности и создала «Фаворит-РМ».

Новая система, которая состоит из пусковых установок С-300ПС, позволяет одновременно запускать 16 мишеней. Этим достигается плотность и интенсивность налета, что создает максимально достоверную имитацию воздушных целей.

Благодаря ракетному двигателю мишени «Фаворит-РМ» могут на достаточно широком диапазоне высот и скоростей представлять самые разные цели, такие как вертолеты, баллистические ракеты, истребители, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты. 

Система гарантирует проведение полноценного обучения, обеспечивая даже выполнение возможных маневров уклонения мишеней от атак. Благодаря электронному оборудованию в своем составе «Фаворит-РМ» может передавать через канал передачи данных на наземную станцию управления все параметры вплоть до момента удара и обеспечивать анализ данных.

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