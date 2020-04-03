Польша может отказаться от закупки самолетов F-35

Правительство Польши проанализирует необходимость приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 в свете вызванного коронавирусом экономического кризиса, сообщил в эфире радиостанции RMF FM министр государственных активов республики Яцек Сасин.

- В данную минуту нет решения отказаться от этой закупки. Посмотрим. Сегодня мы еще не знаем многих вещей. Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким и продолжительным, - цитирует министра РИА Новости.

В январе Польша заключила контракт на поставку 32 истребителей F-35A. Сумма сделки составила 4,6 миллиарда долларов. Помимо самолетов польские военные должны получить восемь тренажеров, запчасти, оборудование и программное обеспечение, необходимое для обслуживания истребителей.

Вскоре выяснилось, что вооружение истребителей в контракт не вошло - его придется покупать отдельно. Американские самолеты должны заменить в ВВС Польши старые советские МиГ-29 и Су-22.

Антон Валагин