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Российская газета

Польша может отказаться от закупки самолетов F-35

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Правительство Польши проанализирует необходимость приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 в свете вызванного коронавирусом экономического кризиса, сообщил в эфире радиостанции RMF FM министр государственных активов республики Яцек Сасин.

- В данную минуту нет решения отказаться от этой закупки. Посмотрим. Сегодня мы еще не знаем многих вещей. Мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубоким и продолжительным, - цитирует министра РИА Новости.

В январе Польша заключила контракт на поставку 32 истребителей F-35A. Сумма сделки составила 4,6 миллиарда долларов. Помимо самолетов польские военные должны получить восемь тренажеров, запчасти, оборудование и программное обеспечение, необходимое для обслуживания истребителей.

Вскоре выяснилось, что вооружение истребителей в контракт не вошло - его придется покупать отдельно. Американские самолеты должны заменить в ВВС Польши старые советские МиГ-29 и Су-22.


Антон Валагин

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
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