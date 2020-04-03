Первый и последний: чем был уникален истребитель Су-37

Ровно 24 года назад своим первым выступлением на авиасалоне в Ле-Бурже поразил публику российский сверхманевренный самолет Су-37.

Истребителю четвёртого поколения с передним горизонтальным оперением Су-37 прочили больше будущее. Он первым из российских боевых самолетов получил двигатель с управлением векторной тяги (УВТ) и показал, на что тот способен. Однако летать ему было суждено лишь семь лет. Напомним его историю.

В июне 1995 года на международном авиасалоне в Ле-Бурже нашим пилотам был сделан неожиданный вызов. Новый германо-американский экспериментальный самолет X-31A затмил своим выступлением истребители МиГ-29 и Су-35 (такое имя тогда носил Су-27М). Хотя обычно они не знали себе равных. Как пояснял в своей статье "Пионеры сверхманевренности" летчик-испытатель, главный редактор журнала "Крылья Родины" Лев Берне, фигуры высшего пилотажа он выполнял на большей высоте, чем наши, да и "крутил" их в необычном сочетании. К тому же в конце маневра самолет имел близкую к нулевой горизонтальную скорость. А разгон до эволютивной скорости (минимальной, при которой можно выполнять маневры) происходил очень быстро.

Секрет был в том, что X-31A обладал системой изменения вектора тяги.

Впрочем, как оказалось, отечественные авиаконструкторы в ОКБ Сухого работали над сверхманевренностью практически одновременно с создателями X-31A. Занимались здесь как изменением аэродинамики планера Су-27, так и УВТ.

В результате и появился на свет самолет с заводским обозначением Т-10М-11, позже ставший Су-37. Его главным отличием от Су-27 стали новые двигатели АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла.

Кроме того, истребитель оснастили цифровой системой управления вместо аналоговой. В кабине красовались четыре жидкокристаллических цветных многофункциональных индикатора, а ручка управления самолетом превратилась в джойстик.

Усовершенствовали и оптико-электронную прицельную систему машины. У Су-37 появился тепловизор и лазерный дальномер.

Обзавелся истребитель и новой РЛС с фазированной антенной решёткой, способной сопровождать до 20 воздушных целей на расстоянии до 170 километров. РЛС заднего обзора могла обнаруживать цели на дистанциях до 70 километров.

Разнообразней по сравнению с Су-27 стал и боевой арсенал. Новый самолет мог применять не только неуправляемые ракеты и свободнопадающие бомбы, но и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", включая противокорабельные.

Однако главным "оружием" Су-37 была его сверхманевренность. Впервые он продемонстрировал способность выходить на сверхбольшие углы атаки и околонулевые скорости. Благодаря автоматизации всех органов управления истребитель мог "самостоятельно" выходить из штопора.

Первая демонстрация Су-37 широкой публике состоялась, как уже говорилось, в 1996 году на авиасалоне в Ле-Бурже. Однако все чуть было не сорвалась. По ряду причин самолет с бортовым номером 711 прибыл в Париж только на шестой день выставки и без разрешительных документов. А ведь многие делегации отложили свой отъезд только ради того, чтобы увидеть новый русский истребитель. Герой России лётчик-испытатель Евгений Фролов отчаянно пытался добиться права выступить. Помогло только вмешательство зампредседателя правительства РФ Якова Уринсона и посла России во Франции Юрия Рыжова.

Но и в небе не обошлось без "приключений". Первые три полета прошли хорошо, а во время четвертого не удалось убрать шасси. Тогда пилот выполнил короткий пилотаж с "коброй" при выпущенном шасси и посадил Су-37. К счастью, обошлось без поломок. Просто ручка крана аварийного выпуска находилась не в том положении.

Устранив причину происшествия, лётчик вновь поднялся в небо и выполнил полную программу. Этот инцидент не омрачил выступления. Публика была в восторге.

В сентябре 1996 года Евгений Фролов вновь впечатлил зарубежных экспертов, на сей раз в Фарнборо. Так началось триумфальное шествие Су-37 по мировым автосалонам.

На новом самолете летчик впервые продемонстрировал фигуру пилотажа "кульбит" (разворота в плоскости симметрии на 360). Иначе говоря, мертвую петлю малого радиуса, выполняемую на малой скорости. Позже она получила название "Чакра Фролова". Впрочем, и старые фигуры в исполнении Су-37 были как новые. Например, при выполнении "кобры" он выходил на угол атаки более 150 градусов и находится в таком положении 3-4 секунды. После этого летчик мог занять максимально выгодное для него в воздушном бою положение.

Истребителю были подвластны многие трюки: форсированный (меньше 10 секунд) боевой разворот, поворот по вертикали, переворот с потерей высоты до 300-400 метров.

Возможно, за это он и получил от журналистов почтительное прозвище "Терминатор".

Как ни парадоксально, но единственным минусом Су-37 была его уникальность. Самолет существовал в одном экземпляре.

19 декабря 2002 года истребитель разбился под Москвой. К счастью, летчик-испытатель Юрий Ващук успел катапультироваться. А вот проект Су-37 потерпел крушение. Его не стали продолжать. Почему? Есть разные мнения на этот счет. Одни полагают, что авиастроительная отрасль переживала тогда трудные времена, и на воссоздание самолета банально не было денег.

Другие уверены, что Су-37 не был готов к серийному производству. Была летающая лаборатория, которую из соображений престижа представляли в качестве новейшего истребителя. И она свою роль выполнила. На Су-37 обкатали двигатели с УВТ, накопили ценный опыт, который пригодился при создании других сверхманевренных истребителей.

Олег Корякин