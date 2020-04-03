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Известия.ru

«Роскосмос» отложил запуск модуля «Наука» на МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) состоится в начале 2021 года. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Специалисты надеются закончить работу в мае. Далее — электроиспытания непосредственно на космодроме и пуск в начале следующего года», — написал Рогозин в Twitter.

Запуск модуля планировался на май 2020 года, а до этого — на июль. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе на 2021 год.

В феврале гендиректор Центра им. М.В. Хруничева (предприятие-изготовитель модуля «Наука») Алексей Варочко говорил, что отправить модуль на космодром планируется 19 марта.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

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Россия
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ГКНПЦ Хруничева
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