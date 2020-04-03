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Российский университет разработал уникальные технологии борьбы с эпидемией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ученые Балтийского федерального университета имени Канта разработали материал для изготовления персональных защитных аксессуаров повышенной надежности. Специалистам известно, что серебро обладает высокой степенью антибактериальной и противовирусной активности.

Основываясь на этом, физики научно-образовательного центра «Функциональные наноматериалы» БФУ стали наносить серебряное покрытие на перевязочные материалы и инновационные наборы для помощи ветеринарным клиникам. Так уникальная технология получила практическое применение.

Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, в настоящее время в университете стали наносить сверхтонкий слой активных ионов серебра на многослойные хлопковые маски. Получившееся изделие было названо «СильверМаск».

Калининградские ученые считают, что нанесение серебра на ткань, использующуюся для изготовления масок, может в разы повысить ее протекционные свойства. Как сообщили в пресс-службе БФУ, в ближайшие дни пробную партию «серебряных масок» планируется направить на противовирусные испытания в аттестационный центр в Новосибирске.

«Наши новосибирские коллеги уже применяют подобную технологию, но наносят серебро химическим методом, – сказал директор НОЦ «Функциональные наноматериалы» Александр Гойхман. – Мы же предлагаем гораздо более простой и, главное, дешевый метод физического воздействия. Ионы серебра наносятся тончайшим способом и буквально пронизывают ткань насквозь. Важно, что изготовленная таким образом маска является многоразовой. Высыхая, поверхность под слоем серебра, предположительно, уничтожает вирусы и микробы».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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