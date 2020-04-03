Пандемия не повлияет на военный потенциал НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 апреля из Брюсселя провел виртуальную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что угрозы в сфере обеспечения безопасности стран-членов альянса не исчезают в условиях пандемии и что сложившаяся ситуация никак не отразится на военном потенциале союза.

Глава НАТО отметил, что блок играет свою роль в борьбе с вирусом, осуществляя воздушную доставку необходимого медицинского оборудования. По его словам, 1 апреля из Турции вылетел военный грузовой самолет с защитной экипировкой и другими медицинскими принадлежностями для Испании и Италии.

Столтенберг также подчеркнул, что «основополагающей задачей» альянса является обеспечение безопасности около 1 млрд. европейцев, поэтому необходимо обеспечить гарантию того, что «кризис в сфере здравоохранения не превратится в кризис в сфере безопасности».

По словам генсека, недавние российские военные учения, проведенные в западной части страны близ границ с членами НАТО, служат напоминанием о том, что альянсу нельзя ослаблять свое внимание и терять сосредоточенность на защите Европы.

Он сообщил, что Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел 2 апреля, впервые за семидесятилетнюю историю альянса, пройдет в форме видеоконференции из-за эпидемии коронавируса. «Наш ответ на COVID-19 будет основным в повестке дня. Мы рассмотрим меры, которые НАТО и союзники принимают в условиях нынешнего кризиса, обеспечивая нашу основную задачу - надежные оборону и сдерживание и эффективность» - сказал Столтенберг и подчеркнул, что руководство союза будет «рассматривать, как использовать военный потенциал НАТО и структуры для более эффективного реагирования и оказания поддержки национальным усилиям по борьбе с COVID-19».

Главы МИД стран НАТО, сообщил Столтенберг, будут также обсуждать роль альянса в борьбе с международным терроризмом. В частности, речь пойдет о миссии НАТО по военной подготовке в Ираке. Кроме того, министры иностранных дел затронут вопрос поддержки партнеров в регионе.

Еще один пункт повестки - Афганистан и усилия НАТО по поддержке достижения в стране долгосрочного мира и стабилизации, отметил генсек. «Ситуация остается непростой, и Талибан (группировка, запрещенная в РФ - НВО) и другие политические участники, они все должны сыграть свою роль», - подчеркнул Столтенберг и добавил, что среди прочих вопросов министры обсудят назначенную им рабочую группу экспертов по политическому анализу.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»