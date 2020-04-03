США разместили в Литве самолёты RC-12X для слежения за Калининградом

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Соединенные Штаты разместили на литовской авиабазе Шяуляй два самолета радиоэлектронной и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail армейской авиации США. Основная задача - ведение разведки в районе российской границы.

Данные самолеты RC-12X имеют американские военные номера 93-00701 (позывной "YANK 01") и 92-13120 (позывной "YANK 02"), оба входят в состав 204-го батальона военной разведки (204th Military Intelligence Battalion) армии США, дислоцированного в Форт-Блисс (штат Техас). В декабре прошлого года самолеты были передислоцированы в Литву с основной задачей слежения за Калининградской областью России. Как сообщают западные авиационные ресурсы, с момента размещения на авиабазе Шауляй, самолеты ежедневно осуществляют разведку у границ российского анклава.

Как пишет блог bmpd, самолеты RC-12X являются одной из специальных военных модификаций популярного двухдвигательного турбовинтового легкого самолета Beechcraft Super King Air В200. В вариант воздушного разведчика RC-12X были переоборудованы в 2010-2016 годах из более ранних модификаций RC-12, изначально приобретавшихся американской армией в 1980-е и в первой половине 1990-х годов, головным подрядчиком по переоборудованию, модернизации и эксплуатации RC-12X выступает корпорация Northrop Grumman.

По имеющейся информации, в настоящее время армия США имеет на вооружении 19 самолетами RC-12X. Все самолеты входят в состав 204-го и 305-го батальонов военной разведки.