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Интерфакс-АВН

"Адмиралтейские верфи" пока не рассматривают вопрос о переносе сроков закладок и сдачи кораблей

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Проходящий испытания линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 03.12.2019
Проходящий испытания линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, 03.12.2019.
Источник изображения: Петр Ковалев / ТАСС

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация Санкт-Петербургских "Адмиралтейских верфей", выпускающих многоцелевые подлодки, пока не рассматривает вопрос о переносе сроков закладок и сдачи кораблей в связи с карантинными мерами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"О смещении сроков закладок и сдач заводских заказов на данный момент говорить преждевременно", - сказали в пресс-службе в четверг.

Там также сообщили, что текущая неделя является нерабочей для всех работников предприятия, за исключением дежурно-вахтенных служб, в соответствии с указом президента РФ о мерах противодействия распространению коронавируса.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" строят серию из шести многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. В ноябре 2019 года в состав ВМФ была передана первая лодку серии - "Петропавловск-Камчатский". Вторая подлодка серии "Волхов" в настоящее время проходит заводские испытания, её передача флоту запланирована на этот год. Ранее глава судозавода Александр Бузаков сообщал, что в 2020 году на "Адмиралтейских верфях" планируют заложить еще две подлодки данного проекта.

Кроме того, на предприятии на различных этапах производства находятся две подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки", которые должны пополнить состав флота в конце 2021 года.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
ТОФ
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