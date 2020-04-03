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В России армию США назвали гнилой и аморальной

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Моряки на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Моряки на борту авианосца «Теодор Рузвельт».
Источник изображения: Фото: U.S. Navy / Reuters

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя отказ главы Пентагона Марка Эспера эвакуировать с авианосца Theodore Roosevelt военных, заразившихся COVID-19, назвал армию США гнилой. Заявление журналиста приводит РИА Новости.

«С такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооруженное пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль», — сказал обозреватель.

В настоящее время на Theodore Roosevelt наблюдается вспышка COVID-19. Из-за сложившейся ситуации капитан корабля Бретт Крозье направил Эсперу письмо, в котором попросил эвакуировать больных. Глава Пентагона отказал капитану, поскольку все необходимое для лечения больных доставляется на авианосец. При этом Эспер, как говорится в открытых источниках, письмо Бретта не читал. Кроме того, военному, разгласившему прессе факт содержания письма, может угрожать дисциплинарное взыскание.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у более чем 90 моряков, а по меньшей мере у 80 человек наблюдаются симптомы заболевания. В настоящее время власти эвакуировали с авианосца 1000 моряков, на корабле остались более 4000 человек.

В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, написали, что пять из семи атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США».

В марте биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) заявил, что запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.

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Arleigh Burke
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Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
Nimitz
Авианосец
СФ
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