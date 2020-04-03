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Российская газета

Минобороны: Никаких решений об изменении даты Парада Победы нет

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Источник изображения: Александр Вильф/РИА Новости

Подготовка к посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Параду, намеченному на 9 мая, идет по плану - никаких решений об изменении даты и формата мероприятия нет. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, накануне, 1 апреля, была проведена очередная тренировка. "Со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний личного состава коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Конашенков.

По словам генерала, каждому участнику парада несколько раз в день измеряют температуру. Кроме того, в местах размещения военнослужащих проводится дезинфекция помещений. "Вообще, все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - подчеркнул Конашенков.

Ранее некоторые СМИ написали о возможном сроке переноса Парада Победы.


Александр Степанов

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Россия
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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