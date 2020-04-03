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WarSpot

МиГ-29 осваивает Х-29

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Источник изображения: warspot.ru

Украинский ВПК расширяет возможности истребителей МиГ-29. Вчера, 1 апреля, портал defence-ua.com сообщил о том, что модернизированный фронтовой истребитель МиГ-29МУ2 начал испытательные полёты с управляемыми ракетами, способными поражать наземные цели.

Первое упоминание о возобновлении работ по МиГ-29МУ2 появилось ещё в январе 2018 года. Тогда сообщалось о планах модернизации истребителей МиГ-29 на госпредприятии «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» (ЛГАРЗ). В мае 2019 года самолёт был представлен тогдашнему министру обороны Украины Степану Полтораку во время его визита на предприятие.

МиГ-29МУ2 с ракетой Х-29

Источник изображения: defence-ua.com

По данным информационного агентства «АрмияInform», первый испытательный полёт опытного образца МиГ-29МУ2 состоялся в конце 2019 года. Сейчас продолжаются работы по подготовке его к государственным испытаниям. Ключевой особенностью МиГ-29МУ2 станет возможность применения управляемых боеприпасов класса «воздух-земля» — в частности, ракет Х-29 и корректируемых авиабомб КАБ-500.

Советский многоцелевой истребитель МиГ-29, прототип которого совершил свой первый полёт в 1977 году, стал одним из наиболее популярных боевых самолётов послевоенного периода. Модель состоит либо состояла на вооружении более чем тридцати армий мира. С начала серийного производства в 1982 году и по сегодняшний день выпущено более 1600 единиц МиГ-29 в различных модификациях, в том числе палубной — МиГ-29КР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
КАБ-500
МиГ-29
МиГ-29М
Х-29
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