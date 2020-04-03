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ЦАМТО

Компания FNSS поставила ВС Турции партию самоходных ПТРК

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Боевая машина Kaplan
Боевая машина Kaplan.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 2 апреля. Согласно размещенному на странице в Twitter Директората оборонной промышленности Турции (SSB) сообщению, командование СВ Турции получило шесть гусеничных самоходных противотанковых комплексов на шасси "Каплан-10" производства компании FNSS.

Таким образом, началось серийное производство техники в рамках программы STA (Silah Tasiyici Arac – Weapons Carrying Vehicle).

По информации агентства Anadolu, шесть поставленных комплексов оснащены башенными модулями с российскими ПТРК "Корнет-Э".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года по итогам проведенного в рамках программы STA тендера Секретариат оборонной промышленности Министерства обороны Турции (SSM) подписал с компанией FNSS Savunma Sistemleri контракт на разработку и производство 260 самоходных противотанковых ракетных комплексов нового поколения, оснащенных дистанционно управляемым башенным модулем, электронно-оптическим прицелом, системой управления огнем. По условиям тендера, 184 машины должны размещаться на гусеничном шасси, а 76 – на колесном. При этом 64 бронемашины будут оснащены башенным модулем с ПТРК "Корнет-Э", а 196 – национальными ПТРК средней дальности OMTAS.

Предложение FNSS предусматривало поставку систем вооружения на платформе ББМ "Парс" с колесной формулой 4x4, а также гусеничной ББМ "Каплан 10". Устанавливаемый на шасси башенный модуль рассчитан на оснащение ПТУР турецкого и зарубежного производства. Новые системы должны постепенно заменить комплексы на базе ПТУР BGM-71 TOW-2. Хотя FNSS является главным подрядчиком поставки, серийные шасси производятся на предприятии компании Nurol Makina.

Максимальная дальность поражения ПТУР "Корнет-Э" российского КБП составляет 5500 м, бронепробиваемость – 1200 мм. Российские ракеты прошли испытания в 2018 году с прицелом и интерфейсом, разработанным Aselsan. Дальность стрельбы противотанковыми ракетами Mizrak-O (OMTAS) турецкой компании Roketsan составляет до 4000 м. ПТУР оснащена тандемной кумулятивной боевой частью.

Первые два новых самоходных противотанковых комплекса компания FNSS официально передала Вооруженным силам Турции на своем предприятии в Анкаре 25 декабря 2019 года. Полностью поставки должны быть завершены в 2022 году.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
BGM-71 ТOW
Корнет
Корнет-Э
Компании
Aselsan
FNSS Savunma
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Roketsan
КБП
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