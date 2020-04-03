Индийский боевой модуль на дистанционном управлении: что он собой представляет

Источник изображения: topwar.ru

В Индии разработан новый боевой модуль на дистанционном управлении, вооруженный 12,7-мм пулеметом. Он может поступить на вооружение индийской армии, а вероятно, и выйти на международный рынок оружия.

Вплоть до последнего времени в индийской армии отсутствовали дистанционно управляемые боевые модули собственного производства. Это обстоятельство вынудило индийское военное ведомство в 2016 году начать переговоры с Израилем о поставке 747 дистанционно управляемых боевых модулей производства компании Elbit Systems под пулемет M2HB. Индия рассчитывала приобрести 136 готовых боевых модулей и еще 611 собрать на индийских предприятиях по израильской лицензии.

В 2018 году был заключен контракт на общую сумму в 173 млн долларов на приобретение боевых модулей Elbit Systems для нужд индийской береговой охраны. Но прошло уже почти два года, а информация о том, были или нет поставлены израильские модули в индийские вооруженные силы, не раскрывается. Если поставки не состоялись, то возможно, что практику использования дистанционно управляемых боевых модулей Индия откроет постановкой на вооружение системы собственного производства. Это будет неплохим знаком для индийской военной промышленности.

Новый модуль называется RCWS (Remote Control Weapon Station) и совместим с разной военной техникой и разным вооружением. Изначально боевой модуль разрабатывался для перевозки пулемета НСВТ HMG, установленного на двухосном стабилизаторе.

Модуль предназначен для поражения наземных и воздушных целей, а дистанционное управление позволяет обезопасить оператора от угроз. Также он способен работать в дневном и ночном режимах и оснащен дальномером. Кроме того, система управления огнем может быть дополнена и автоматом сопровождения целей.

Конструкция индийского боевого модуля не отличается своеобразием: он создан на основе поворотной платформы, на левой части модуля – оптико-электронный блок, а справа от основного оружия (пулемета НСВТ) может быть прикреплено дополнительное вооружение. RCWS может быть дополнен обычным пулеметом, автоматическим гранатометом или управляемыми ракетами. Какое именно дополнительное оружие крепить на модуль, будут в каждом конкретном случае решать заказчики.

Источник изображения: topwar.ru

История появления боевого модуля связана с модернизацией танка «Арджун Мk», считающегося главным боевым танком индийских сухопутных войск. Также модуль был настроен для использования на бронированной эвакуационной машине Arjun и патрульном корабле C-431 индийской береговой охраны.

Разработали модуль государственная организация Ordnance Factory Board (OFB) и компания Bharat Electronics Ltd (BEL) в рамках реализации государственной программы «Сделай в Индии». Практически все современные производители бронетанковой техники предлагают свои беспилотные боевые модули, естественно и индийские компании не стали исключением.

Другое дело, что пока не очень понятно, как индийские вооруженные силы собираются использовать новый боевой модуль. Например, сухопутные войска эксплуатируют боевые машины с традиционными пилотируемыми башнями. Вероятно, что лишь танк «Арджун Мк.» станет первой боевой машиной, которая получит новый модуль. Но поставки RCWS в войска начнутся не ранее начала 2020-х годов.

Не исключено, что Индия попытается вывести новый боевой модуль и на мировой рынок вооружений. Однако на проходившей не так давно в Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) международной выставке вооружений DefExpo 2020 компания – разработчик OFB не предоставила какой-либо подробной информации о беспилотной боевой станции, хотя сам RCWS на мероприятии выставлялся.

Но это не означает, что Индия не найдет потенциальных покупателей RCWS. Модуль представляет неплохой баланс между ценой и эффективностью, что может заинтересовать армии многих стран мира.