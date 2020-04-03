Госдеп США: Доставленное Россией медицинское оборудование было приобретено

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Соединенные Штаты и Российская Федерация оказывали, оказывают и будут в будущем оказывать гуманитарную помощь друг другу во время кризисов. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортэгус.

По словам Ортэгус, Россия направила США медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, которое администрация Белого дома согласилась приобрести у России. Груз прибыл в США 1 апреля и был передан Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке. О поставке договорились президенты США и России.

В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке

- говорится в сообщении Госдепа.

Между тем в Кремле заявили, что официальное разъяснение относительно груза, доставленного в США, даст российский МИД. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сотрудники внешнеполитического ведомства дадут ответ, была ли это поставка в виде помощи или США приобрели медицинский груз у России.

Как ранее сообщало российское Минобороны, в среду в Нью-Йорк прибыл военно-транспортный самолет ВКС РФ Ан-124-100 "Руслан", на борту которого находился груз дезинфицирующих средств, специальные очки, респираторы и маски, а также другое медицинское оборудование.

По последним данным, представленным университетом Джона Хопкинса, который ведет официальную статистику по заболеванию коронавирусом в США, подтвержденных случаев заражения зафиксировано более 215 тысяч человек, число жертв коронавируса превысило 5,1 тысячи человек.