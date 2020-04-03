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Военное обозрение

Коронавирус не помеха: военно-морская группа НАТО провела учения в Чёрном море

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Источник изображения: topwar.ru

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) 30 марта провели совместные учения с авиацией и флотом Румынии. Маневры проходили вблизи румынского порта Констанца.

Об этом сообщает сайт Военно-морского командования НАТО.

В ходе тренировок отрабатывался проход группы кораблей через заминированный участок. Для решения этой задачи задействовали румынский минный тральщик Lupu Dinescu. Корабли отрабатывали совместное маневрирование и учебное разминирование акватории.

Помимо этого, два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии имитировали угрозу с воздуха. В учениях также принял участие румынский ракетный корвет Zborul.

Перед учениями корабли SNMG2 три дня провели в порту Констанца, где занимались пополнением запасов.

На данный момент группа состоит из пяти фрегатов, принадлежащих Канаде, Турции, Болгарии, Румынии и Италии. Итальянский, канадский и турецкий боевые корабли вошли в акваторию Черного моря раньше, а болгарский и румынский находились здесь и раньше.

Сейчас 2-я постоянная военно-морская группа НАТО направилась в грузинский порт Поти.

Обычно корабли SNMG2 оперируют в Средиземном море, но в их зону ответственности входит и Чёрное море.

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