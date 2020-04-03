Финская газета рассмотрела вопрос российских выбросов в атмосферу

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В конце марта Минэкономразвития обнародовало проект Стратегии долгосрочного развития России до 2050 года с учётом низкого уровня выбросов парниковых газов. Документ размещён на официальном сайте ведомства и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

Если сравнивать с Советским Союзом

Доступность проекта привлекла к нему внимание западных СМИ. Они быстро выяснили, что документом предусматривается рост к 2030 году выбросов в атмосферу на 30% по сравнению с 2017 годом. На первый взгляд, такой подход противоречит общемировым тенденциям и должен вызвать резкую реакцию Запада.

Так, в принципе, и случилось. Активисты природоохранных организаций поторопились обвинить Россию в том, что она (это экологи якобы увидели в документе) «не намерена выполнять свои обязанности по сдерживанию изменения климата». Оценка, как мы уже привыкли в общении со многими экоактивистами, – крикливая и поверхностная.

Ответственные эксперты достаточно благожелательно откликнулись на проект, более трёх лет разрабатывавшийся в недрах Минэкономразвития. Финская газета Yle, например, оценила российскую Стратегию как реалистичную.

«Россия, наконец, – пишет Yle, – сформировала реалистичный взгляд на свои возможности предотвратить потепление климата». Дело в том, что по объёму выбросов Россия занимает пятое место в мире после Китая, Соединённых Штатов, Европейского Союза и Индии. Отсюда и повышенное к нам внимание и особая требовательность.

Финская газета справедливо обращает внимание на другое обстоятельство. Сейчас объем выбросов России в атмосферу с учетом поглощения лесами стал примерно на 50% меньше, чем был в Советском Союзе.

В 2020-е годы выбросы увеличатся. Потому что, как отмечено в проекте, экономика страны растет, а способность леса поглощать углекислый газ снижается из-за незаконной вырубки, пожаров и старения лесов.

Тем не менее, уже в этом десятилетии за счет возобновляемой энергии, использования ядерной энергии, снижения вырубки леса и увеличения природоохранных зон начнут действовать компенсирующие факторы.

Они будут нарастать, что приведёт к резкому снижению выбросов России в атмосферу после 2030 года. Вот как это прописано в проекте. По базовому сценарию углеродоёмкость российского ВВП относительно текущего уровня снизится к 2030 году на 9% и на 48% – к 2050 году. Углеродной нейтральности Россия достигнет во второй половине 21 века, ближе к его завершению.

Чистый воздух над российскими городами

На днях по телеканалам России прошёл сюжет о том, как на красноярской теплостанции взрывали дымовую трубу, чтобы на её месте поставить новую, с фильтрами, улавливающими до 97% вредных выбросов. Так реализуется национальный проект «Экология», принятый на период 2019-2024 годов.

Важной его частью стала программа «Чистый воздух». Она касается стандартов экологического благополучия в крупных промышленных центрах страны. Прежде всего, в городах, испытывающих серьёзные проблемы с загрязнением атмосферы.

Их в проекте двенадцать – Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Это города, в которых периодически проявляется пресловутый режим «черного неба».

Программой предусмотрено до конца 2021 года сократить суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров страны на 5%, а к концу 2024 года – на 22%. На эти цели будет потрачено более полутриллиона рублей.

Что для этого делается и будет сделано? Вот несколько примеров. В прошлом году Новолипецкий металлургический комбинат ввел в эксплуатацию комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. В результате выбросы загрязняющих веществ снизились в 2 раза.

На Первоуральском новотрубном заводе впервые в металлургической отрасли ввели в эксплуатацию стационарный пост автоматизированного контроля атмосферных загрязнений в зоне жилой застройки. «Норникель» начал строительство установок по утилизации диоксида серы. Это позволит с 75 до 90% поднять показатель улавливания в Норильском промрайоне.

Компания «Русал» за последние десять лет сократила объём выбросов на Красноярском алюминиевом заводе на 21%, на Новокузнецком алюминиевом заводе – на 43%. Нижнетагильский металлургический комбинат модернизировал порядка 20 грязных производств, заменив их современными.

Похожие примеры можно привести по всем отраслям и регионам. В соответствии с нацпроектом «Экология» активная работа развернулась сразу по пяти направлением: «Технологии», «Биоразнообразие», «Вода», «Воздух», «Отходы».

Теперь вся эта работа будет объединена. Как сказал агентству Reuters замминистра экономического развития Михаил Расстригин: «Это первая попытка российского правительства сформулировать стратегию выполнения климатических требований к 2050 году». Она оказалась реалистичной. Так оценили проект Минэкономразвития наши финские соседи.