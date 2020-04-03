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Российская газета

Ладошки потеют: Герой России раскрыл особенности работы Су-34

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Источник изображения: rg.ru

Бомбардировочный авиаполк ЗВО отработал в Воронежской области дозаправки в воздухе. Визиты самолета-заправщика Ил-78 не так уж часты, поэтому к тренировке воронежских бомбардировщиков подключились истребители Су-30СМ и Су-35 с авиабаз под Курском и Тверью.



Дозаправка в воздухе - самый сложный элемент летной подготовки: на скорости 600 километров в час и высоте пять километров пилоту необходимо попасть штангой своего самолета в пляшущий на ветру конус размером с баскетбольную корзину, а затем выдерживать одинаковую с Ил-78 скорость и необходимую дистанцию до танкера. Помимо дневной дозаправки летчики отработали и ночные, когда ориентироваться приходиться по огням танкера и чутью пилота.

- Учится пришлось уже будучи сравнительно опытном летчиком, когда переучился на Су-34. Здесь и началось самое интересное. Первая дозаправка была днем. Обзор лучше, погода идеальная километр на километр. Видно все, встал. Держусь, идем на сближение, - рассказал "РГ" заместитель командира эскадрильи, Герой России майор Андрей Дьяченко. - Скорость 500 км, сблизились до 12-16 метров. Промах. Повтор. Промах. С третьего раза уже попал, точно соединил своего "утенка" с Ил-78. Помогал опытный оператор танкера. Cлышали командира корабля и когда отстыковался и начал уходить, увидел в кабине Ила большой палец вверх, а в наушниках - ободряющие слова: "С почином, поздравляем. Молодец, Андрей!" Только тогда я понял, что все получилось. С тех пор навыков не теряем. Тренируемся каждый раз. Ощущения от первого раза, конечно, уже не те, сейчас опыт, четыре года прошло. Уже ночными дозаправками даже не увидим никого. Но разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета. фару, штангу и конус. Идешь по приборам, все на автоматизме и хладнокровии, но ладошки все равно потеют... В принципе, для выполнения этого элемента нужен не ниже второго класса уровень, а это уже к боевому предназначению - сравнимо с овладением управляемыми ракетами и боеприпасами.

В тренировке участвовали более 25 экипажей, проведено более 50 летных смен, рассказали в пресс-службе ЗВО.


Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
РТ-23 Молодец
Су-30
Су-34
Су-35
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