Европа запретила пуски российских ракет

Европейская компания Arianespace из-за пандемии коронавируса на полгода запретила старты ракет «Союз-СТ» производства российского Ракетно-космического центра «Прогресс» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, пуски носителя могут возобновиться в середине сентября. «При условии возобновления работы космодрома до конца года могут состояться три пуска [российских] ракет», — сказал источник.

В марте британская компания OneWeb, спутники которой должны были выводиться российскими носителями, объявила о банкротстве.

В июне 2018 года агентство, ссылаясь источник в европейской космической отрасли, сообщило, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.

В декабре 2017-го европейские разработчики отказались от украинского двигателя на ракете Vega в пользу собственного силового агрегата. В сентябре 2017-го ЕС сообщал, что не будет использовать «Союз-СТ» для запуска европейской навигационной системы Galileo.