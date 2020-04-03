Минобороны заявило о плановой подготовке к параду Победы

Подготовка к параду Победы, который должен состояться в Москве 9 мая, идет по графику, сообщил в четверг, 2 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подготовка к проведению парада Победы идет по плану. Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет», — рассказал он «Известиям».

По словам Конашенкова, 1 апреля была проведена очередная тренировка. Со всеми участниками парада регулярно проводят меры профилактики, чтобы избежать распространения коронавируса в личном составе, у всех участников торжества также измеряется температура. Кроме того, в местах их размещения проводится дезинфекция.

«Вообще все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее в этот же день источники в ведомстве также сообщили «Известиям», что возможность отмены мероприятия 9 мая в Москве не рассматривается.

При этом, они добавили, что решение о проведении парада принимает именно аппарат президента, а не Минобороны или московские власти.

Ранее в четверг РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и аппарату президента, сообщил, что власти рассматривают возможность переноса парада на осень.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Всего по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 человек.