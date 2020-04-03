Разные сценарии: что будет с парадом Победы

В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Российские власти сейчас рассматривают различные варианты проведения парада Победы в связи с распространением коронавируса, сообщают СМИ. Один из низ - перенос торжества на осень. Другой - проведение парада 9 мая, но без зрителей. Ранее в Кремле отмечали, что решение о переносе военного парада пока не приняли.
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента. По их словам, в качестве основных рассматриваются два сценария.
Один из них - перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Согласно этому плану, парад предлагается приурочить к окончанию Второй мировой войны, пояснили собеседники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября, но 1 апреля Госдума приняла законопроект, согласно которому эта годовщина переносится на 3 сентября.
Ранее о таком сценарии сообщало онлайн-издание «Открытые медиа». Там отмечали, что его обсуждают Минобороны и московская мэрия.
Есть еще одна дата, на которую могут перенести Парад, - 7 ноября. В 1941 году в этот день, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично глава СССР Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.
За день до публикации РБК об альтернативах проведения парада
При этом еще 25 марта он говорил, что Кремль задумался над отменой парада Победы в Москве 9 мая. Песков уточнил, что решение о проведении парада и его формата будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.
Он отметил, что говорить, может ли парад пройти без зрителей, пока не следует. «Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
В ведомстве отметили, что личный состав, который будет принимать участие в параде, прошел углубленное медицинское обследование. В министерстве заверили, что в рамках подготовки к мероприятию военные приняли меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создали запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада - в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях оборонного ведомства.
Помимо этого, весь состав прошел методические занятия, в ходе которых военнослужащие осваивали правила соблюдения личной гигиены. Участникам Парада по три раза в день измеряют температуру. Иностранные военнослужащие, которые подтвердили участие, должны будут пройти карантин, причем дважды.
В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь нее по традиции 9 мая в Москве должен пройти военный парад. Поскольку в этом году отмечается юбилей. Россия пригласила на торжества глав иностранных государств и международных организаций. Свое участие в праздновании Дня Победы в российской столице уже подтвердили главы некоторых стран.
Он подчеркнул, что предстоящий парад Победы будет более масштабным, чем прошлый и позапрошлый. «Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», - отметил глава военного ведомства.
По его словам, для ветеранов войны подготовят специальную праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.
Всего в параде Победы, как говорил Шойгу, должны принять участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиационной техники. В ноябре прошлого года он сообщал, что в мероприятии впервые будут участвовать 20 образцов военной техники, не демонстрировавшейся на параде раньше. В том числе министр называл боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные комплексы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».
В настоящее время во всем мире инфекцией заражены более 938 тыс. человек, больше 47 тыс. умерли, 195 тыс. вылечились. В России сейчас чуть более 3,5 тыс. инфицированных, но с каждым днем количество заболевших увеличивается. На данный момент в стране действует режим самоизоляции, который на данный момент действует до 5 апреля, однако, по некоторым сведениям, он может быть продлен.
Лидия Мисник