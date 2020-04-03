Разные сценарии: что будет с парадом Победы

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Российские власти сейчас рассматривают различные варианты проведения парада Победы в связи с распространением коронавируса, сообщают СМИ. Один из низ - перенос торжества на осень. Другой - проведение парада 9 мая, но без зрителей. Ранее в Кремле отмечали, что решение о переносе военного парада пока не приняли.

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента. По их словам, в качестве основных рассматриваются два сценария.

Один из них - перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Согласно этому плану, парад предлагается приурочить к окончанию Второй мировой войны, пояснили собеседники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября, но 1 апреля Госдума приняла законопроект, согласно которому эта годовщина переносится на 3 сентября.

Другой вариант проведения парада Победы - 9 мая, но «без трибун», то есть без зрителей.

Ранее о таком сценарии сообщало онлайн-издание «Открытые медиа». Там отмечали, что его обсуждают Минобороны и московская мэрия.

Есть еще одна дата, на которую могут перенести Парад, - 7 ноября. В 1941 году в этот день, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично глава СССР Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

За день до публикации РБК об альтернативах проведения парада

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по поводу отмены торжества на фоне распространения коронавируса пока не принято.

При этом еще 25 марта он говорил, что Кремль задумался над отменой парада Победы в Москве 9 мая. Песков уточнил, что решение о проведении парада и его формата будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Он отметил, что говорить, может ли парад пройти без зрителей, пока не следует. «Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

В тот же день РБК со ссылкой на источник в Минобороны сообщал, что подготовка к параду Победы проходит в плановом порядке.

В ведомстве отметили, что личный состав, который будет принимать участие в параде, прошел углубленное медицинское обследование. В министерстве заверили, что в рамках подготовки к мероприятию военные приняли меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создали запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада - в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях оборонного ведомства.

Помимо этого, весь состав прошел методические занятия, в ходе которых военнослужащие осваивали правила соблюдения личной гигиены. Участникам Парада по три раза в день измеряют температуру. Иностранные военнослужащие, которые подтвердили участие, должны будут пройти карантин, причем дважды.

В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. В честь нее по традиции 9 мая в Москве должен пройти военный парад. Поскольку в этом году отмечается юбилей. Россия пригласила на торжества глав иностранных государств и международных организаций. Свое участие в праздновании Дня Победы в российской столице уже подтвердили главы некоторых стран.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году парад будет идти на полчаса дольше.

Он подчеркнул, что предстоящий парад Победы будет более масштабным, чем прошлый и позапрошлый. «Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов», - отметил глава военного ведомства.

По его словам, для ветеранов войны подготовят специальную праздничную программу, рассчитанную на четыре дня.

Всего в параде Победы, как говорил Шойгу, должны принять участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиационной техники. В ноябре прошлого года он сообщал, что в мероприятии впервые будут участвовать 20 образцов военной техники, не демонстрировавшейся на параде раньше. В том числе министр называл боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные комплексы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и бронеавтомобили «Тайфун».

Причина, по которой парад может отмениться, - объявленная 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемия коронавируса.

В настоящее время во всем мире инфекцией заражены более 938 тыс. человек, больше 47 тыс. умерли, 195 тыс. вылечились. В России сейчас чуть более 3,5 тыс. инфицированных, но с каждым днем количество заболевших увеличивается. На данный момент в стране действует режим самоизоляции, который на данный момент действует до 5 апреля, однако, по некоторым сведениям, он может быть продлен.

Лидия Мисник