Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски

Пока все борются с пандемией, Москва опять проверяет обороноспособность НАТО, волнуется немецкий журналист. Похвально, что Россия отправила помощь американцам, но почему в Балтийском море находится ее флот? Угрозой это не назовешь даже с натяжкой, однако автор призывает к сдерживанию «русского вируса».

Москва проверяет бдительность и обороноспособность НАТО. Западному альянсу во время этого масштабного кризиса приходится уделять особое внимание эффективному сдерживанию.

Пекин отправляет защитные маски в Германию, Москва - медицинское оборудование в Америку. Это ли не достойные похвалы доказательства того, что пандемия объединяет народы и правительства?

К сожалению, в объединяющей силе пандемии коронавируса впору и усомниться, если взглянуть на все более острые разногласия внутри ЕС. И намного более существенные различия в интересах между западными демократиями и такими авторитарными режимами, как Китай или Россия, пока никуда не исчезают.

В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий. В этот кризис почти все остальное уходит на задний план. Однако думать, что так везде в мире, было бы ошибкой.

То, что Кремль послал в Америку самолет с помощью, - похвально. Однако, несмотря на призывы сократить военную активность, Москва продолжает отправлять дальнемагистральные бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. И российский флот, который непривычно долго находится в Балтийском море, по всей видимости, не тесты на Covid-19 там проводит. Скорее он проверяет, как в НАТО во времена масштабного кризиса обстоят дела с бдительностью и обороноспособностью.

Проведя учения в Западном военном округе, Москва убедилась, что на ее способности к проведению операций не сказалась вспышка вируса. Вирусы другого рода, при помощи которых Кремль ведет свою кибер- и пропагандистскую войну против Запада, сильны, как и прежде.

Вооруженные силы стран-членов НАТО должны поддерживать гражданские структуры в борьбе в коронавирусом везде, где это только возможно. Однако альянсу приходится также следить за тем, чтобы, как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, кризис сферы здравоохранения не перешел в кризис безопасности.

Пандемия представляет угрозу и господству авторитарных режимов, когда обнажает их слабые места. Тогда "сильные люди" могут подумать, что им нужно доказывать свою мощь на других полях боя. Распространение этой заразной мысли можно предотвратить только при помощи эффективного сдерживания.

Бертольд Колер (Berthold Kohler)