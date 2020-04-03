Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

Экипажи корветов "Стерегущий" и "Сообразительный" провели плановое тактическое учение в морских полигонах Балтийского флота у калининградского побережья.

В ходе учения отрабатывались совместные действия по классификации подводной цели и слежению за ней с помощью гидроакустических станций кораблей, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Обнаруженная подводная лодка была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных действий, экипажи корветов отрабатывали совместное маневрирование и организацию взаимодействия и связи между кораблями. Также прошли внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть кораблей.

"Стерегущий" и "Сообразительный" - малые сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380. "Невидимками" их называют из-за малозаметности для радаров благодаря применяемой при строительстве технологии "стелс". Надстройка корабля сделана из радиопоглощающих материалов.

Светлана Песоцкая