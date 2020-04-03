Войти
Российская газета

Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

293
0
0
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипажи корветов "Стерегущий" и "Сообразительный" провели плановое тактическое учение в морских полигонах Балтийского флота у калининградского побережья.

В ходе учения отрабатывались совместные действия по классификации подводной цели и слежению за ней с помощью гидроакустических станций кораблей, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Обнаруженная подводная лодка была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных действий, экипажи корветов отрабатывали совместное маневрирование и организацию взаимодействия и связи между кораблями. Также прошли внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть кораблей.

"Стерегущий" и "Сообразительный" - малые сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380. "Невидимками" их называют из-за малозаметности для радаров благодаря применяемой при строительстве технологии "стелс". Надстройка корабля сделана из радиопоглощающих материалов.


Светлана Песоцкая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
ЯО
Похожие новости
21.02.2019
Корвет-невидимка Балтфлота "заминировал" море под Калининградом
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
17.04.2014
Корвет идет за тенью
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:24
  • 16
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой