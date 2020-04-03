Войти
ЦАМТО

HAL завершила производство 272 истребителей Су-30МКИ для ВВС Индии

337
0
0
Су-30МКИ с ракетой BrahMos-A
Су-30МКИ с ракетой BrahMos-A.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 2 апреля. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о завершении производства по российской лицензии всех 272 заказанных многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

Как сообщает News Bharati, компания ожидает получения от Военно-воздушных сил Индии дальнейших заказов. Ранее HAL направила Министерству обороны Индии предложение предоставить дополнительный заказ на лицензионную сборку 72 истребителей Су-30МКИ на сумму примерно в 5 млрд. долл. или около 70 млн. долл. за самолет.

Командующий ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия в октябре 2019 года в интервью местным СМИ подтвердил намерение ВВС приобрести в ближайшее время дополнительную партию из 12 Су-30МКИ, которые будут собраны на предприятии HAL в Насике.

В официальном заявлении от 31 марта HAL также выразила надежду на то, что ВВС, в связи с их серьезной недоукомплектованностью, закажут 83 легких боевых самолета LCA Mk.1a (санкционированная штатная численность ВВС должна составлять 42 эскадрильи по 18-20 истребителей в каждой).

В своем пресс-релизе компания HAL сообщила, что, по предварительным данным, ее оборот в 2019/20 ф.г. (завершился 31 марта 2020 года) превысил 211 млрд. рупий (3 млрд. долл.). Рост выручки второй год подряд составил около 7%. В 2017/18 ф.г. – 3,8%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
Dauria Aerospace
HAL
Проекты
2020-й год
Похожие новости
08.10.2019
Командующий ВВС Индии сообщил о планах закупки новых истребителей
23.05.2016
Истребители Су-30МКИ будут производиться в Индии по лицензии до 2019-2020 годов
13.02.2013
ВВС Индии на пути модернизации
14.11.2012
Рособоронэкспорт: шестое поколение авиации будет беспилотным
17.11.2011
Порядка 300 многофункциональных истребителей Су-30МКИ будет поставлено на экспорт в ближайшие годы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:24
  • 16
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой