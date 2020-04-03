HAL завершила производство 272 истребителей Су-30МКИ для ВВС Индии

ЦАМТО, 2 апреля. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) объявила о завершении производства по российской лицензии всех 272 заказанных многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

Как сообщает News Bharati, компания ожидает получения от Военно-воздушных сил Индии дальнейших заказов. Ранее HAL направила Министерству обороны Индии предложение предоставить дополнительный заказ на лицензионную сборку 72 истребителей Су-30МКИ на сумму примерно в 5 млрд. долл. или около 70 млн. долл. за самолет.

Командующий ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия в октябре 2019 года в интервью местным СМИ подтвердил намерение ВВС приобрести в ближайшее время дополнительную партию из 12 Су-30МКИ, которые будут собраны на предприятии HAL в Насике.

В официальном заявлении от 31 марта HAL также выразила надежду на то, что ВВС, в связи с их серьезной недоукомплектованностью, закажут 83 легких боевых самолета LCA Mk.1a (санкционированная штатная численность ВВС должна составлять 42 эскадрильи по 18-20 истребителей в каждой).

В своем пресс-релизе компания HAL сообщила, что, по предварительным данным, ее оборот в 2019/20 ф.г. (завершился 31 марта 2020 года) превысил 211 млрд. рупий (3 млрд. долл.). Рост выручки второй год подряд составил около 7%. В 2017/18 ф.г. – 3,8%.