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Военное обозрение

Sina: Интеграция деталей фюзеляжа истребителей J-20 безупречна

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Источник изображения: sina.com.cn

В китайских СМИ вышел обзор по истребителю J-20. В Китае, напомним, этот боевой самолёт относят к пятому поколению. На информационном портале Sina отмечается, что китайские производители «добились существенных успехов при создании фюзеляжа самолёта, а также его стелс-покрытия».

В частности, приводятся фотографии J-20, на которых, как отмечает, автор «не видно никаких стыковочных соединений с использованием традиционных заклёпок».

Из статьи:

Также можно увидеть зигзагообразные соединения элементов, в том числе и на отсеке вооружений. Это позволяет равномерно наносить стелс-покрытие.

Далее автор говорит о том, что китайские производители «учли ошибки американских коллег, которые создавали истребители F-22». На страницах Sina напоминается о некоторых проблемах со стелс-покрытием американских самолётов пятого поколения: трещины на этом покрытии, следы его коррозии (ранее фото с подобными проблемами публиковались в том числе и на «Военном обозрении»).

Из статьи:

Интеграция деталей фюзеляжа истребителей J-20 безупречна, таково и покрытие для снижения радиоэлектронной видимости самолёта.

Автор пишет, что в американском F-22 для стелс-покрытия используется до 60 процентов серебра. И при обновлении покрытия, как утверждают в Sina, американцы попытались сэкономить, но «ни к чему хорошему для стойкости покрытия это не приводит».

Из статьи:

При обновлении F-22до F-22A с обновлением стелс-материалов у них возникли проблемы. Выявилась уязвимость.

Утверждается, что американцы решили снизить уровень содержания драгметалла в материале на несколько процентов.

Из статьи:

Сочетания первоначального материала в стелс-покрытии и новой его версии приводит к трещинам и вспениванию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-22
J-20
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