Опубликованы эффектные кадры учебного боя с участием Т-72 и БМП-2

Военнослужащие российских мотострелковых войск во время учебных боевых действий в Таджикистане разгромили численно превосходящую группировку условного агрессора.

Как сообщила пресс-служба центрального военного округа, подразделения сражались на горном полигоне Ляур 201-й военной базы.

Выдвижение в район предполагаемого сражения осуществлялось по весенним раскисшим дорогам, которые, тем не менее, не стали серьезным препятствием для современной гусеничной техники.

В уничтожении целей были задействованы БМП-2, открывшие плотный огонь из своих 30-мм автоматических пушек 2А42. Вместе с боевыми машинами пехоты действовали основные боевые танки Т-72Б1, точно бившие 125-мм орудиями 2А46М.

Когда наступление "незаконного вооруженного формирования" выдохлось, мотострелки, прикрываясь броней, перешли в контратаку.

Действовавшие на земле силы активно поддержала армейская авиация, представленная вертолетами Ми-24П и Ми-8. Винтокрылые машины подкрадывались к объектам, по которым предстояло нанести удар, на достаточно низкой высоте, что в реальном бою осложнило бы действия вражеских сил противовоздушной обороны.

Экипажи "вертушек", ударившие по условному противнику десятками неуправляемых ракет, одновременно прикрылись ложными целями, отвлекающими на себя ракеты с инфракрасными головками наведения.

В ходе учений, продолжившихся в темное время суток, также активно привлекались беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и разведывательные подразделения.

Алексей Моисеев