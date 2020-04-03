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Интерфакс-АВН

Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Весь объем закупок авиационной и автомобильной техники для оборонно-промышленного комплекса, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, должен быть сконцентрирован на период до 2024 года, так как это поможет производителям этой техники на фоне падения рыночного спроса, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Ещё одна необходимая для ОПК мера - это сконцентрировать весь объём закупок авиационной и автомобильной техники, рассчитанный в государственной программе вооружений до 2027 года, на период до 2024 года", - сказал он на заседании правительства.

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Страны
Россия
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3 комментария
№1
03.04.2020 05:36
Новый президент сократит закупки?
Уже планируют поставить либераста?
0
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№2
03.04.2020 05:50
Ладно хоть решили авансировать 80% ГОЗ, раньше мутили воду кудринцы.
Прикрыть надо автодорогу 200км Черкесск-Сухуми и деньги 1 трлн.руб. направить на 10 тыс. "Тигр" с "Корнетами", последний козырь наш в Идлибе против всей БТТ Турции. Еще и останется нанять  личный состав на него.
Абхазия страшно разоренная псевдострана для наглядного примера национализма(недвижимость местным армянам нельзя, русским нельзя), но 70% местных получили наши паспорта и у всех претензия почему граница полностью не открыта на Россию, пенсию не повышают ежегодно.
0
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№3
03.04.2020 09:06
Цитата, q
Весь объем закупок авиационной и автомобильной техники для у оборонно-промышленного комплекса, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, должен быть сконцентрирован на период до 2024 года,
5 октября 2012 года в присутствии В. В. Путина между «Авиастаром» и Министерством обороны РФ подписан контракт на 39 единиц Ил-76МД-90А до 2020 года.

Производство и поставка Ил-76 отстает от графика, как возможно одним заявлением председателя правительства опередить этот график на 3 года?
Цитата, q
так как это поможет производителям этой техники на фоне падения рыночного спроса
Разве на Ил-76 есть рыночный спрос?
0
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