Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Весь объем закупок авиационной и автомобильной техники для оборонно-промышленного комплекса, рассчитанный в госпрограмме вооружений до 2027 года, должен быть сконцентрирован на период до 2024 года, так как это поможет производителям этой техники на фоне падения рыночного спроса, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Ещё одна необходимая для ОПК мера - это сконцентрировать весь объём закупок авиационной и автомобильной техники, рассчитанный в государственной программе вооружений до 2027 года, на период до 2024 года", - сказал он на заседании правительства.